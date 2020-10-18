دوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري يفوز على الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي

فاز الفريق الأهلي المصري السبت على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2 صفر، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل هدفا نادي الأهلي كل من محمد مجدي والتونسي علي معلول من خلال ركلة جزاء. ومن المرتقب أن يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب "ستاد القاهرة الدولي".

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فكّ المدرب الجنوب الأفريقي للأهلي المصري بيتسو موسيماني عقدة ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بعدما قاد فريقه الجديد للتغلب على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي 2 - صفر، السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وسجل الهدفين محمد مجدي (3) والتونسي علي معلول (62 من ركلة جزاء).

وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدما في النهائي، فيما يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب "ستاد القاهرة الدولي". وتقام المباراة الثانية في ذهاب نصف النهائي الأحد بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري.

ويسعى الأهلي إلى لقبه التاسع لتعزيز رقمه القياسي، بينما يأمل الوداد العودة إيابا بحثا عن لقبه الثالث في تاريخه.

وخاض مدرب الوداد الأرجنتيني ميغل أنخيل غاموندي اللقاء بتشكيلة معدّلة، إذ أشرك يحيى جبران وإبراهيم نجم الدين في الخط الخلفي، فيما عاد إبراهيم النقاش إلى خط الوسط مدعوماً بالثنائي أيمن الحسوني ووليد الكرتي.

وفي الهجوم الثلاثي إسماعيل الحداد وبديع أووك والعاجي غباغبو مغابي، بينما كان مستغرباً إبقاء الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو على مقاعد الاحتياط مع المدافع العاجي شيخ كومارا.

وأقر غاموندي بعد الخسارة بأن الأمور صعبة للغاية "خيبة الأمل كبيرة. لم يكن لدي خيارات كثيرة إذ اضطررت لإشراك ثلاثة لاعبين في غير مراكزهم، وقد تأثرنا بالإرهاق البدني والذهني بسبب وصولنا إلى المباراة بعدما كنا نقاتل على لقب الدوري المحلي".

وتابع: "لقد صدمنا بالهدف السريع الذي جاء عبر خطأ فادح ثم أهدرنا ركلة جزاء بينما كان الفريق يؤدي جيداً في الشوط الأول". كما اعتبر أنه "لا بديل أمامنا في الإياب سوى القتال ولا زلنا نمتلك الأمل فالوداد فريق كبير وله حضوره وخبرته وبالتالي علينا تأكيد هذا الأمر بالرغم من صعوبة المهمة أكرر".

أما مدرب الأهلي بيتسو موسيماني الذي حل أخيرا بدلا من السويسري رينيه فايلر، فقد قرأ اللقاء بشكل صحيح، إذ لعب بتشكيلة هجومية بالرغم من غيابات الفريق الكثيرة لاسيما في خد الدفاع.

ورأى مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ أن خوض نصف نهائي دوري الأبطال هو دافع لتقديم مباراة قتالية على مستوى متقدم "قطعنا نصف الطريق إذ أن هناك شوطا ثانيا في القاهرة، والشوط الثاني سيكون صعبا أمام فريق كبير كالوداد الذي نعرفه ويعرفنا جيداً".

وأضاف: "هذه المباراة أصبحت خلفنا وعلينا التركيز والتحضير لمباراة الإياب إذ ينتظرنا عمل كبير.نستحق الفوز وكان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة أكبر لو استغللنا كم الفرص التي أتيحت لنا".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر أن يقام يوم 6 نوفمبر المقبل، سيقام في القاهرة إلا في حال تأهل الوداد والرجاء حينها ستقام في الدار البيضاء. ويحصل البطل على جائزة مالية بقيمة 2,5 مليون دولار.

فرانس24/أ ف ب

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