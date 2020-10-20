دوري أبطال أوروبا: مانشستر يونايتد يقهر سان جرمان في باريس وبداية موفقة لبرشلونة ويوفنتوس

ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى باريس سان جرمان، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أحرز مانشستر يونايتد انتصارا مهما على باريس سان جرمان على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية الثلاثاء، بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وبدأ العملاق الكاتالوني برشلونة والإيطالي يوفنتوس مشواريهما في البطولة بشكل موفق بفوزهما على كل من فيرينسفاروش المجري ودينامو كييف الأوكراني على التوالي، قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة القادمة والتي قد تشهد صداما متجددا بين ميسي نجم البلاوغرانا ورونالدو نجم السيدة العجوز.

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تمكن مانشستر يونايتد الإنكليزي من الانتصار على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان الشياطين الحمر هم البادئين بالتسجيل عبر قائد الفريق برونو فيرنانديز من ركلة جزاء أثارت بعض الجدل بسبب قيام الحكم بإعادتها بعد تصدي حارس باريس سان جرمان لها، وزذلك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

وجاء رد الباريسيين بالنيران الصديقة برأس المهاجم أنطوني مارسيال خطأ في مرمى فريقه خلال محاولته التصدي لركلة ركنية في الدقيقة 55.

وعلى الرغم من محاولات الفريقين المتكررة لخطف هدف الفوز لم يتمكنا من تغيير نتيجة المباراة مع تألق حارسي المرميين الكوستاريكي كيلور نافاس في المرمى الباريسي والإسباني ديفيد دي خيا في المرمى الإنكليزي.

وبينما بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل اختطف ماركوس راشفورد هدف الفوز في الدقيقة 87 لمانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة حل الفريق سان جرمان في المركز الثالث ويونايتد في الثاني بالمجموعة الثامنة خلف إر بي لايبزيغ الألماني بفوزه السهل 2-0 على أرضه ضد باشاك شهير التركي، الوافد الجديد على المسابقة والذي تذيل المجموعة.

وأحرز هدفي الفريق الألماني مدافعه الإسباني أنجيلينيو في الدقيقتين 16 و20.

انتصار برشلونة ويوفنتوس قبل مواجهتهما المرتقبة

وفي المجموعة السابعة حقق العملاقان الكاتالوني برشلونة والإيطالي يوفنتوس بداية جيدة بانتصارهما في المباراة الافتتاحية.

فعلى أرضية ملعب كامب نو أكرم برشلونة وفادة ضيفه فيرينسفاروش الهنغاري وانتصر عليه 5-1 ليتصدر المجموعة.

وأحرز أهداف الفريق الكاتالوني ليونيل ميسي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وأنسو فاتي (42)، وفيليبي كوتينيو (52) وبيدري (82) وعثمان ديمبيلي (89). فيما جاء هدف الفريق المجري من ضربة جزاء تلقى بسببها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بطاقة حمراء وسجلها إيهور خاراتين (70).

أما يوفنتوس فتغلب على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين لنجمه القديم الجديد الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 46 و84.

وبهاتين النتيجتين يكون الفريقان قد ظهرا بصورة جيدة قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة القادمة بعد أسبوع في تورينو، والتي قد تشهد تجددا للصراع بين نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وهكذا تصدر البلاوغرانا المجموعة بفارق الأهداف عن السيدة العجوز فيما بقي احتل الفريق الأوكراني المركز الثالث أمام فيرينسفاروش.

لاتسيو يتغلب على دورتموند وبروج على زينيت

وفي المجموعة السادسة تغلب لاتسيو الإيطالي على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-1 في قمة أخرى ضمن هذه الجولة.

وجاءت أهداف فريق العاصمة الإيطالية عبر هدافه تشيرو إيموبيلي (6) ثم ماروين هيتز خطأ في مرمى فريقه (23) وجان أكبا (79). وسجل هدف دورتموند الوحيد نجمه النرويجي إرلينغ هالاند (71).

وخارج قواعده تغلب بروج البلجيكي 2-1 على مضيفه الروسي زينيت سان بطرسبورغ.

وسجل للضيوف إيمانويل دينيس (63) وشارل كاتيلاير (90+3) بينما جاء هدف أصحاب الأرض من كرة صاروخية سددها مدافعه الكرواتي ديجان لوفرين ارتدت من القائم وعادت لترتطم بظهر حارس مرمى الفريق البلجيكي الأمريكي إيثان هورفاث وتعانق الشباك (74).

وبهذا يتصدر لاتسيو المجموعة ثم بروج بنفس عدد النقاط ويتأخر بالأهداف، ثم زينيت فدورتمود في المركز الأخير.

مجموعة التعادلات

أما المجموعة الخامسة فانتهت المباريات التي جمعت فرقها بالتعادل.

ففي ملعب ستانفورد بريدج بالعاصمة الإنكليزية اختطف إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" نقطة ثمينة بتعادله أمام مضيفه تشيلسي بدون أهداف.

وفي مشاركتهما الأولى في دوري أبطال أوروبا تعادل رين الفرنسي مع ضيفه كراسنودار الروسي بهدف لمثله.

وسجل لأصحاب الأرض أولا سهرو غيراسي من ضربة جزاء (56) وعدل الضيوف النتيجة عبر كريستسان راميريز (59).

وبذلك تصدر الوافدان الجديدان المجموعة بينما تذيلها العملاقان الإنكليزي والإسباني بفارق الأهداف.

مباريات الأربعاء

وتستكمل مباريات هذه الجولة الأربعاء بثماني مباريات أخرى

ففي المجموعة الأولى يبدأ بايرن ميونيخ حملة الحفاظ على لقبه في ملعبه بمباراة قوية ضد أتلتيكو مدريد، بينما يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي لوكوموتيف الروسي.

وفي المجموعة الثانية يستضيف ريال مدريد شاختار دونيتسك الأوكراني، ويحل بروسيا مونشنغلادباخ ضيفا على إنتر الإيطالي.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي بورتو البرتغالي بمانشستر سيتي الإنكليزي خارج قواعده، بينما سافر مرسيليا الفرنسي إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس.

وفي المجموعة الرابعة يحل ليفربول بطل الدوري الإنكليزي وبطل النسخة قبل الأخيرة للمسابقة ضيفا ثقيلا على أجاكس الهولندي في قمة أخرى، ولن يكون أتالاتنا الإيطالي خفيفا في ضيافة الوافد الجديد ميديلاند الدانماركي.

فؤاد حسن

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