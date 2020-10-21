دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يصفع أتلتيكو وريال مدريد يسقط على أرضه أمام شختار

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زين الدين زيدان وفريقه سقطوا في مدريد أمام شختار الأوكراني 3-2. 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

اكتسح بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه أتلتيكو مدريد 4-صفر مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. من جهته، مني ريال مدريد بخسارة قاسية أمام شختار دانيتسك بنتيجة 3-2. أما ليفربول فقد عاد من أمستردام بفوز 1-0 أمام أياكس.

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استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوز كاسح على ضيفه أتلتيكو مدريد إذ فاز عليه بنتيجة 4-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وسجل كينغسلي كومان (28 و72) وليون غوريتسكا (41) وكورنتان توليسو (66) الأهداف.

وهذا الفوز الخامس تواليا لبايرن ميونيخ في جميع المسابقات والسابع منذ انطلاق الموسم الجديد الذي استهله بلقبي الكأس السوبر الأوروبية والمحلية وأضافهما إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال.

معاناة ريال مدريد تتواصل

مني ريال مدريد بخسارة تاريخية أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لوكا مودريتش (54) وفينيسيوس جونيور (59) هدفي ريال مدريد، والبرازيلي تيتيه (29) والفرنسي رافايل فاران (33 خطأ في مرمى فريقه) والإسرائيلي مانور سالومون (42) أهداف شاختار دانييتسك الذي لعب في غياب 10 لاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسم شاختار النتيجة في الشوط الاول عندما حسمه بثلاثية في 13 دقيقة. وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ريال 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ أيلول/سبتمبر 2005 أمام مضيفه ليون الفرنسي، والأولى على أرضه في المسابقة منذ شباط/فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ الألماني.

ودفع المدرب زين الدين زيدان غاليا ثمن تفكيره في الكلاسيكو السبت أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو، بإبقائه على أبرز عناصره الأساسية على دكة البدلاء في مقدمتهم كريم بنزيمة وطوني كروس وايسكو وفينيسيوس ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء، كما قرر عدم المجازفة بإشراك القائد سيرخيو راموس لعدم تعافيه كليا من الاصابة في الركبة.

وفي المجموعة ذاتها، أنقذ المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر ميلان من الخسارة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بإدراكه التعادل في الدقيقة الأخيرة ومسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

ومنح لوكاكو التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة 49 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، لكن فرحته لم تدم سوى 14 دقيقة حيث أدرك مونشنغلادباخ التعادل بواسطة مدافعه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من ركلة جزاء عقب عرقلة الفرنسي ماركوس تورام من لاعب الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال(63).

ومنح جوناس هوفمان هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 84 عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الفرنسي الآخر الحسان بليا فتوغل داخل المنطقة وسددخا بين ساقي الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (84).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، أدرك لوكاكو التعادل عندما استغل كرة من ركلة ركنية ابرى لها أليساندرو باستوني فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (90).

ليفروبل يستفيد من هدف عكسي...

من جهته، تغلب ليفربول 1-صفر على أياكس أمستردام خارج الديار وبهدف عكسي جاء بمساندة الحظ في مباراتهما الافتتاحية.

ووضع نيكولاس تاليافيكو ظهير أياكس الكرة في شباك فريقه في الدقيقة 35 ليمنح بطل إنكلترا بداية مظفرة في المجموعة الرابعة.

وبدا ليفربول الفريق الأقوى في الملعب رغم أن أياكس صنع العديد من الفرص الجيدة باستاد يوهان كرويف، واستحوذ على الكرة لفترات طويلة وشن هجمات مرتدة سريعة كما حافظ على نظافة شباكه رغم غياب مدافعه البارز فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة السبت.

مانشستر سيتي ينتفض على بورتو

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف ليبدأ مشواره بانتصار في المجموعة الثالثة بفوزه 3-1 على ضيفه بورتو في ملعب الاتحاد.

وتقدم بورتو بعد 14 دقيقة من البداية عندما مرر روبن دياز الكرة إلى الجناح الكولومبي لويس دياز بالخطأ ليتوغل داخل المنطقة من الناحية اليسرى لمرمى سيتي ويرسل تسديدة أرضية زاحفة في مرمى إيدرسون.

وسرعان ما انتفض فريق المدرب بيب غوارديولا ليسدد إيلكاي غندوغان في القائم، وارتكب بيبي مدافع بورتو خطأ ضد رحيم سترلينغ داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها سيرجيو أغويرو بنجاح.

وتقدم سيتي في الدقيقة 65 عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة لغندوغان وضعها أعلى الحائط البشري وبعيدا عن متناول أغوستين مارتشيسن حارس بورتو.

وتعاون البديلان فيران توريس وفيل فودن ليجعلا النتيجة 3-1، عندما تلقى اللاعب الإسباني تمريرة من لاعب الوسط الإنكليزي قبل أن يستغل المساحة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة للمرمى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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