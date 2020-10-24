الأهلي المصري يبلغ نهائي دوري أبطال أفريقيا إثر فوزه على الوداد المغربي في إياب نصف النهائي

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تمكن فريق الأهلي المصري من التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الجمعة على الوداد البيضاوي المغربي 3-1 في إياب نصف النهائي الذي جرى بالقاهرة. ويلتقي الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في البطولة القارية، في النهائي المزمع إجراؤه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في القاهرة مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

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تأهل فريق الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب الوداد البيضاوي المغربي إثر تجديد الفوز عليه 3-1 في إياب نصف النهائي الجمعة في القاهرة.

وكان العملاق القاهري قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه بفوزه 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء السبت الماضي.

وسجل مروان محسن (4) وحسين الشحات (26) وياسر إبراهيم (59) أهداف الأهلي، وزهير المترجي (82) هدف الوداد.

نهائي مصري مصري أو مصري مغربي؟

ويلتقي الأهلي الباحث عن لقبه التاسع في البطولة القارية، في النهائي المقرر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في القاهرة مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي علما بأن الأول تقدم ذهابا بهدف نظيف في الدار البيضاء.

وكانت مباراة الإياب مقررة في القاهرة السبت لكنها تأجلت إلى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوف الرجاء بفيروس كورونا المستجد.

وافتقد الفريق المصري لظهيره الأيسر الدولي التونسي علي معلول بسبب إصابة عضلية، وأشرك المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أحمد فتحي بدلا منه، وحافظ على باقي عناصر التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب حيث جدد الثقة بالحارس محمد الشناوي الذي كان نجم مباراة الدار البيضاء لا سيما بتصديه لركلة جزاء سددها بديع أووك، وإلى جانب فتحي في خط الدفاع دفع موسيماني بياسر ابراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني، وبلاعبي الارتكاز عمر السولية والمالياني أليو ديانغ وأمامهما محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب وثلاثي الهجوم حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي ومروان محسن.

وأدخل مدرب الوداد الأرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي ثلاثة تغييرات عن تشكيلة لقاء الذهاب، فأبقى على الحارس أحمد رضى التكناوتي، ودفع بالعاجي الشيخ كومارا في خط الدفاع إلي جانب يحيى عطية الله وابراهيم نجم الدين وعبد اللطيف نصير، وأعاد يحيى جبران الذي تسبب بهدفي الأهلي ذهابا بعدما لعب كقلب دفاع، إلى مركزه الأصلي كلاعب وسط دفاعي بدلا من ابراهيم النقاش وإلى جانب وليد الكرتي وأيمن الحسوني، وشغل كل من إسماعيل الحداد وبديع أووك مركزي الجناحين والكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو كمهاجم صريح بدلا من العاجي ماغبي غباغبو.

تقدم سريع للأهلي وضياع ودادي

ولم يكن أمام الوداد ما يخسره فبدأ مهاجما، وهدد كازادي مرمى الشناوي بعد عشرين ثانية من البداية لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وعلى غرار لقاء الذهاب احتاج الأهلي إلى أربع دقائق فقط ليفتتح التسجيل وهذه المرة عبر مروان محسن الذي كسر مصيدة التسلل فانفرد وسدد بقوة في شباك التكناوتي إثر تمريرة متقنة من السولية واحتاج الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميس إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتسابه ما أثار اعتراض لاعبي والجهاز الفني للوداد بسبب رفع الحكم المساعد لراية التسلل.

وأربك الهدف حسابات الفريق المغربي ما أجبره على الاندفاع نحو الهجوم وبالتالي ترك المساحات في منطقته، وأنقذ الحارس التكناوتي تسديدة قوية لأجايي (11).

وكاد الحداد ان يهز شباك الأهلي إنما تسديدته من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة الخارجية للمرمى (22)، وانطلق ديانغ بهجمة مرتدة سريعة ومرر كرة طويلة بينية إلى الشحات الذي انفرد وراوغ المدافع المغربي عطية الله وسدد إلى يمين التكناوتي محرزا الهدف الثاني للأهلي (26).

وخرج لاعبو الوداد من أجواء المباراة إذ سيطرت العشوائية على أداء الفريق ووحده الحداد كان يقاتل إنما من دون فاعلية.

وتابع الأهلي سيطرته المطلقة في الشوط الثاني، وسدد الكرتي كرة بعيدة فوق المرمى (48)، ثم رأسية من كازادي لم تصب المرمى إثر عرضية من أووك (54)، وعزز الأهلي تقدمه برأسية لياسر ابراهيم غير المراقب إثر ركنية من الشحات (59)، ثم أخرج موسيماني الحارس الشناوي لئلا يحصل على إنذار يقصيه عن النهائي وأدخل علي لطفي بدلا منه، كما دفع بالعائد من الإصابة محمود عبد المنعم "كهربا" مكان مروان محسن لتنشيط الهجوم، بينما أجرى غاموندي ثلاثة تبديلات فأشرك زهير مترجي وغباغبو والظهير حمزة أسرير بدلا من أووك ونوصير والحسوني لتنشيط خطوطه بعدما تراجع المنسوب البدني للفريق.

وخفتت الفرص بعدما حسمت الأمور منطقيا، حيث بحث الوداد عن هدف حفظ ماء الوجه وحقق مبتغاه عبر البديل زهير المترجي الذي استغل خطأ البديل أحمد الشيخ وسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى لمرمى لطفي (80). وسدد البديل كهربا من مشارف منطقة الجزاء بمحاذاة المرمى (88).

فرانس24/أ ف ب

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