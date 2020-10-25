فورمولا واحد: هاميلتون يسحق شوماخر وينفرد بالرقم القياسي برصيد 92 انتصارا

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سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون يحتفل بفوزه في سباق الجائزة الكبرى على المنصة، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

بات الأحد لويس هاميلتون السائق الأكثر فوزا في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات عندما حقق انتصاره الـ92 في جائزة البرتغال الكبرى. وكان هاميلتون، وهو بطل العالم ست مرات، قد عادل رقم مايكل شوماخر القياسي الذي كان برصيد 91 فوزا في السباق الماضي في نوربرجرينج. وأنهى هاميلتون السباق بفارق لفة كاملة عن جميع السائقين ما عدا أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع.

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في جائزة البرتغال الكبرى، أصبح الأحد لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات أكثر سائق فوزا في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عندما حقق انتصاره 92.

وكان سائق مرسيدس، الذي عبر خط النهاية متفوقا بفارق 25.592 ثانية على زميله فالتيري بوتاس، عادل رقم مايكل شوماخر القياسي برصيد 91 فوزا في السباق الماضي في نوربرجرينج.

"أنت تعيد كتابة التاريخ"

ومدد هاميلتون، الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة، صدارته أمام بوتاس إلى 77 نقطة قبل خمسة سباقات من النهاية. وأبلغ مرسيدس سائقه هاميلتون عبر دائرة الاتصال الداخلية "أنت تعيد كتابة التاريخ".

Those first few moments when it starts to sink in...#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/TJJ5vry0IV — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

وأضاف توتو فولف رئيس مرسيدس "لويس، 92". ورد هاميلتون "أنا مدين بالفضل للموجودين هنا والعاملين في المصنع. العمل معكم شرف كبير. اليوم كان صعبا وكان يتعلق بدرجات الحرارة".

واحتل الهولندي ماكس فرستابن المركز الثالث مع رد بول في السباق الذي أقيم على حلبة ألجارفي بالقرب من مدينة بورتيماو في أول جائزة كبرى تستضيفها البرتغال في 24 عاما.

وأنهى هاميلتون السباق بفارق لفة كاملة عن جميع السائقين ما عدا أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع لكن السباق لم يكن بهذه السهولة بعد البداية السيئة عندما تراجع إلى المركز الثالث من الصدارة في لفة أولى مثيرة.

وتراجع بوتاس، الذي كان تقدم للصدارة، إلى المركز الثاني بعدما تجاوزه الإسباني كارلوس ساينز، الذي بدأ من المركز السابع باستخدام الإطارات اللينة، في اللفة الثانية وسط معاناة ثنائي مرسيدس في إدخال إطاراتهم المتوسطة في نطاق درجة الحرارة المثالية.

وفقد فرستابن مركزين ليتراجع إلى المركز الخامس بعد اصطدام مع المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت الذي اضطر للخضوع لوقفة صيانة وعاد في المركز الأخير.

تحسن أداء بوتاس

واستعاد بوتاس المقدمة في اللفة السادسة مع تحسن أداء إطاراته وتقدم هاميلتون إلى المركز الثاني إلى أن عبر زميله في اللفة 20. وقال هاميلتون الذي حقق انتصاره الثامن هذا الموسم و71 منذ انضمامه إلى مرسيدس "لم أكن لأحلم بالوصول إلى ما أنا عليه اليوم.

"لم تكن لدي كرة سحرية عندما اخترت المجيء إلى هذا الفريق وعقد شراكة مع مسؤولين رائعين لكن أنا هنا الآن ويمكنني القول إنني أحاول الاستفادة من ذلك كل يوم".

وأضاف "أنا بحاجة لبعض الوقت لإدراك الأمر". وقال بوتاس إنه لم يملك السرعة الكافية.

واشتكى السائق الفنلندي قائلا "كنت أضغط بقوة ولم أستطع العثور على سرعة".

وعبر شارل لوكلير سائق فيراري خط النهاية في المركز الرابع أمام الفرنسي بيير جاسلي.

واحتل ساينز المركز السادس وخلفه ثنائي رينو إستيبان أوكون ودانييل ريتشيادو على الترتيب.

وحصد الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات النقطة الأخيرة في السباق لفريق فيراري.

وكان لانس سترول، الذي غاب عن السباق الماضي وأصيب بفيروس كورونا، هو المنسحب الوحيد من السباق بسبب مشكلة في أرضية السيارة.

فرانس24/ رويترز

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