دوري أبطال أوروبا: الفوز الأول لريال مدريد والعلامة الكاملة لبايرن وليفربول ومانشستر سيتي

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حقق ريال مدريد أول فوز له في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه إنتر ميلان بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وفي الوقت ذاته، حصد بايرن ميونيخ حامل اللقب وليفربول ومانشستر سيتي العلامة الكاملة بفوز ثالث تواليا.

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حقق ريال مدريد أول فوز له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم وكان على إنتر ميلان 3-2 في الجولة الثالثة الثلاثاء، في حين حصد بايرن ميونيخ حامل اللقب وليفربول ومانشستر سيتي العلامة الكاملة بفوز ثالث تواليا.

في مدريد، استعاد ريال مديد توازنه ونغمة الانتصارات القارية بفوزه على ضيفه إنتر ميلان 3-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء الهدف الأول بعد خطأ من لاعب الملكي السابق المغربي أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة إلى الخلف، خطفها بنزيمة وتقدم بها وتخطى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج لمقابلته وسددها في المرمى الخالي (25).

وسجل القائد راموس الهدف الثاني بالتخصص بعد ركنية من الألماني طوني كروس، ارتقى لها الأول وسددها برأسه في الزاوية العكسية (33). وهو الهدف المئوي لراموس مع "لوس بلانكوس" في كافة المسابقات منها 55 هدفا بالرأس.

وقلص إنتر النتيجة إلى 1-2 بعد تمريرة بالكعب من نيكولو باريلا لمارتينيز الذي استقبلها بتسديدة قوية بيسراه في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (35). ثم أدرك إنتر التعادل بعد كرة متبادلة داخل منطقة الجزاء بين مارتينيز وبيريتشيتش أنهاها الأخير بتسديدة في شباك كورتوا (68) على الرغم من مضايقة لوكاس فاسكيز.

وأنقذ البديل رودريغو فريقه من تعادل كاد يطيح بأحلامهم من بلوغ الأدوار الإقصائية بتسجيل الهدف الثالث مستثمرا تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور بديل هازار بتسديدة بينماه في سقف المرمى (80).

وفي المجموعة ذاتها، ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6-صفر.

خماسية لليفربول وسداسية لبايرن

وألحق ليفربول هزيمة مذلة بمضيفه أتالانتا الإيطالي بفوزه عليه بخماسية نظيفة الثلاثاء بينها ثلاثية رائعة لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا. وكاد ليفربول يفتتح التسجيل مبكرا بعد أن تلاعب جوتا بدفاع أتالانتا وسدد كرة سيطر عليها الحارس ماركو سبورتييلو (3). وأنقذ الحارسي الإيطالي مرماه من هدف عندما تصدى لمحاولة السنغالي ساديو ماني (13)، ثم تدخل لابعاد تسديدة كورتيس جونز (15).

ونجح جوتا في منح التقدم لليفربول عندما توغل داخل المنطقة وعندما خرج الحارس لملاقاته غمزها من فوقه بطريقة فنية رائعة (16). وأضاف جوتا هدفه الثاني بعد أن تلاعب بأحد المدافعين وسدد كرة ماكرة داخل الشباك (33).

ولم ينتظر ليفربول أكثر من دقيقتين في الشوط الثاني ليجهز على منافسه بهدف ثالث حمل توقيع محمد صلاح الذي قام بهجمة مرتدة سريعة إذ سار بالكرة نحو أربعين مترا قبل أن يتخطى مدافعا ويسدد بيسراه في الزاوية البعيدة. وسرعان ما لعب صلاح دور الممر باتجاه ماني الذي سدد الكرة من فوق الحارس المتقدم إلى داخل الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه (49).

وازدادت الأمور سوءا لأتالانتا عندما مرر ماني كرة أمامية رائعة باتجاه جوتا الذي انفرد بالحارس وسجل الهدف الخامس (55).

وفي المجموعة ذاتها، تغلب أياكس امستردام الهولندي على ميتديلاند الدانماركي 2-1.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الرابع عشر تواليا في المسابقة القارية بفوزه على جاره النمساوي سالزبورغ 6-2.

فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بالتقدم بهدف سجله ميرغيم بيريشا (49)، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي انتزع التعادل من ركلة جزاء إثر إعاقة توماس مولر داخل المنطقة (21). وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف مدافع سالزبورغ الدانماركي راسموس كريستيانسن الهدف الثاني لبايرن خطأ في مرمى فريقه.

بيد أن الفريق النمساوي أدرك التعادل منتصف الشوط الثاني بواسطة ماسايا أوكوغاوا (66)، ليرد الفريق البافاري بهدف لمدافعه المخضرم جيروم بواتنغ (79)، ثم أضاف الجناح لوروا ساني الرابع بعدها بأربع دقائق (83) قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الخامس قبل نهاية المباراة بدقيقتين والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز (90) السادس.

وفي المجموعة ذاتها، عاد أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف موسكو.

علامة كاملة لسيتي

وحقق مانشستر سيتي فوزه الثالث تواليا وكان على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة. وبعد أن سجل له جناحه الإسباني فيران توريس الهدف الافتتاحي في الدقيقة 12، انتظر "سيتيزنس" حتى الدقائق العشر الأخيرة ليحسم النتيجة في صالحه بهدفين إضافيين سجلهما البرازيلي غابريال جيزوس (81) والبرتغالي جواو كانسيلو (90).

وفي المجموعة ذاتها، ألحق بورتو الخسارة الثالثة بمرسيليا هذا الموسم والـ12 تواليا في المسابقة القارية بفوزه عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها المالي موسى ماريغا (4) والبرتغالي سيرجيو دي أوليفيرا (26) والكولومبي لويس دياز (69)، في حين أضاع ديمتري باييت هدفا لمارسيليا من ركلة جزاء عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بورتو 1-صفر (10).

فرانس24/ أ ف ب

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