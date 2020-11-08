نادي ليل يمنى بأول خسارة في الدوري الفرنسي أمام بريست

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صراع على الكرة بين التركي بوراك يلماز لاعب ليل (يسار) والبرازيلي مارسيلو لاعب ليون خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2020

سقط نادي ليل الأحد أمام بريست، حيث انهزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مقابلة خارج الديار بموجب منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي. وبهذه النتيجة يكون ليل قد أخفق في تقليص فارق النقاط مع متصدر الترتيب نادي باريس سان جرمان.

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خسر ليل الأحد أول مباراة له في الدوري الفرنسي حين سقط 3-2 أمام بريست ضمن منافسات المرحلة العاشرة، بعد ثلاثة أيام من فوزه التاريخي على ميلان الإيطالي بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وفشل ليل الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة بالتالي في تقليص الفارق عن باريس سان جرمان المتصدر بـ24 نقطة، بعد فوز السبت على رين.

وخاض ليل المباراة منتشيا بعد فوزه اللافت على ميلان الإيطالي 3-صفر في عقر دار الأخير في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، ملحقا به أقسى خسارة له على الصعيد القاري على ملعبه.

وضرب بريست بقوة في الشوط الأول عندما تقدم بثلاثية نظيفة حملت تواقيع روانيل بيار-غابرييل (15) ورومان بيرو (19) وإيرفان كاردونا (42).

لكن ليل قلص الفارق في الوقت بدل الضائع بهدف للتركي بوراك يلماز (45+3) ثم أضاف اللاعب ذاته الثاني (57)، وكان قريباً من التعادل، لكن الفرصة الأخيرة للمهاجم التركي لتسجيل هاتريك أهدرت في الدقيقة 90.

وحسم موناكو دربي "كوت دازور" بفوزه على نيس في عقر دار الأخير 2-1، ليرتقي الفائز إلى المركز الخامس بـ17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على مونبلييه ونيس بالذات.

وتأثر نيس بغياب ثلاثيه الدفاعي المؤلف من حسان كامارا والبرازيلي دانتي بسبب الإصابة والجزائري يوسف عتال المصاب بفيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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