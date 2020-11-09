الدوري الإسباني لكرة القدم: ريال مدريد يسقط أمام فالنسيا برباعية وسوسييداد يتمسك بالصدارة

سقط ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-4 مساء الأحد في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. من جانبه، استعاد سوسييداد المركز الأول بعدما حسم لقاءه وغرناطة 2-صفر رفع بهما رصيده إلى 29 هدفا في 9 مباريات و16 في آخر أربع مراحل.

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سقط ريال مدريد حامل اللقب على ملعب "ميستايا" أمام مضيفه فالنسيا بنتيجة 1-4 بعد أن اهتزت شباكه بثلاث ركلات جزاء وهدف من مدافعه الفرنسي رفايل فاران، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا ريال مدريد متوجها لفوز ثالث تواليا، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب وتسببت الأخطاء وركلات الجزاء الثلاث التي نفذها جميعها كارلوس سولير بسقوط فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للمرة الثانية هذا الموسم.

ورغم غياب كاسيميرو وإدين هازار لاصابتهما بفيروس كورونا، كان ريال الطرف الأفضل في الشوط الأول واستحق التقدم بهدف رائع هو الرابع لكريم بنزيمة في الدوري هذا الموسم، وجاء بتسديدة محكمة من خارج المنطقة إثر تمريرة من البرازيلي مارسيلو (23).

لكن فالنسيا أدرك التعادل من ركلة جزاء تسبب بها لوكاس فاسكيز بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها سولير الذي اصطدم بتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ثم بالقائم الأيسر بعد أن عادت الكرة اليه، فسقطت الكرة أمام البريطاني-الأمريكي يونس موسى الذي سددها في الشباك.

لكن حكم الفيديو المساعد نبه الحكم الأساسي بأن موسى دخل المنطقة لحظة تنفيذ ركلة جزاء، ما أدى الى إعادة ركلة الجزاء ونجح سولير هذه المرة بالتسجيل إلى يمين كورتوا (35).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة أهدى رافايل فاران فالنسيا التقدم عندما حول الكرة بالخطأ في مرمى حارسه كورتوا. وكادت أن تهتز شباك ريال مجددا في مستهل الشوط الثاني بتسديدة بعيدة جدا من الكوري الجنوبي لي كانغ-إين، لكن القائم الأيسر تدخل بعد أن لمس كورتوا الكرة بأطراف أصابه، حارما فالنسيا من هدف رائع (47).

لكن مارسيلو عوض على المضيف هذه الفرصة حين تسبب بركلة جزاء على الأوروغوياني ماكسيميليانو لوبيز، وانبرى لها سولير مجددا وسددها بنجاح في مرمى كورتوا (54).

واستمر مسلسل ركلات الجزاء وباتت المباراة بعيدة عن متناول ريال حين لمس القائد سيرخيو راموس الكرة بيده داخل المنطقة تأكد منها الحكم بعد الاحتكام إلى "في أيه آر"، ومرة أخرى انبرى لها سولير ونفذها بنجاح في الشباك (63).

من جانبه، استعاد سوسييداد المركز الأول بعدما حسم لقاءه وغرناطة في الشوط الأول بتسجيله الهدفين اللذين رفع بهما رصيده الى 29 هدفا في 9 مباريات و16 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (صفر-1) في 29 أيلول/سبتمبر.

وحسم النادي الباسكي اللقاء حين تقدم بهدفي ناتشو مونريال (22) والمتألق ميكيل أويارسابال (27) الذي وجد طريقه إلى الشباك للمباراة الخامسة تواليا في الدوري.

فرانس24/ أ ف ب

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