منتخب الديوك يترنح أمام فنلندا في باريس ويقبل هدفين في مقابلة ودية قبل مواجهة البرتغال

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اللاعبان الفرنسيان ماركوس تورام وأنطوان غريزمان بعد هزيمة المباراة الودية أمام فنلندا في 11 نوفمبر 2020 في ملعب ستاد دو فرانس .

عجز المنتخب الفرنسي مساء الأربعاء عن التسجيل في مرمى المنتخب الفنلندي، في إطار مقابلة دولية ودية بين الفريقين احتضنها ملعب "ستاد دو فرانس". ومني بطل العالم بهزيمة بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت عدة غيابات بسبب الإصابة. وهذه هي الهزيمة الثالثة لفريق الديوك منذ إحرازه على كأس العالم في 2018. وتنتظر فرنسا مباراة قمة أمام البرتغال في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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مني منتخب فرنسا المنقوص بسبب الإصابات، بالخسارة الثالثة منذ فوزه بكأس العالم 2018، حين سقط 2-صفر أمام فنلندا خلال مباراة ودية الأربعاء على ملعب "ستاد دو فرانس".

وأفسدت فنلندا بالتالي فرحة مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ ماركوس تورام ابن النجم الفرنسي ليليان، المزهو بظهوره الأول مع الديوك.

وكانت هذه الخسارة الأولى لفرنسا في مختلف المسابقات والوديات منذ حزيران/يونيو 2019.

وافتتح ماركوس فروس التسجيل في الدقيقة 28، بعد تمريرة خاطئة من موسى سيسوكو، وأسكنها شباك الحارس ستيف مانداندا.

وبدا الفرنسيون عاجزين عن الرد، فعمق أوني فالاكاري جراحهم بهدف ثان (31) من هجمة مرتدة اخترق فيها الدفاع من الجهة اليسرى وسددها قوية إلى يمين الحارس.

وأشرك المدرب ديدييه ديشان أنطوان غريزمان وأنتوني مارسيال ونغولو كانتي في الشوط الثاني، من دون التمكن من اختراق الدفاعات الفنلندية. كما كان مستوى بول بوغبا متواضعاً.

وفي ظل روزنامة مزدحمة وأمام كثرة الإصابات، أولى ديشان أهمية لادخار القوة والطاقات ضد فنلندا، بانتظار القمة المرتقبة السبت ضد البرتغال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية قبل ملاقاة السويد الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي قبل المواجهة "المباراة الحاسمة التي تنتظرنا هي مباراة السبت ضد البرتغال في لشبونة حيث نسعى إلى انتزاع بطاقة المجموعة (المؤهلة إلى دور الأربعة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية)"، مضيفا "يجب أن نضمن أن يجد بعض اللاعبين الإيقاع وأن نحافظ على كل قوتنا وطاقتنا لمباراة السبت".

وتتقاسم البرتغال وفرنسا صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول برصيد 10 نقاط لكل منهما من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد كان سلبيا في قمتهما الأولى في الجولة الثالثة.

و يبتعد المنتخبان بفارق سبع نقاط عن كرواتيا الثالثة، فيما تحتل السويد المركز الأخير من دون رصيد.

فرانس 24 / أ ف ب

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