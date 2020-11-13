الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة نجم الفراعنة وليفربول الإنكليزي محمد صلاح بفيروس كورونا

أ ف ب/ أرشيف

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعة إصابة نجمه مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك قبل يوم من مباراة منتخب الفراعنة ونظيره التوغولي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ما يعني تغيبه عن المقابلة. وأكد الاتحاد أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض، وأن نتيجة مسحات باقي اللاعبين جاءت سلبية.

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قال الاتحاد المصري لكرة القدم في تغريدة على موقع تويتر الجمعة أن نجم منتخب الفراعنة مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مصاب بفيروس كورونا، وذلك عشية مباراة منتخب مصر مع توغو.

وأعلن الاتحاد أنه "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية".

ويلتقي منتخبا مصر وتوغو السبت على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 والمؤجلة الى عام 2022 في الكاميرون، وسيتغيب صلاح عن المباراة.

وأضاف "لا يعاني اللاعب من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنكليزي. بالإضافة إلى عزله داخل غرفته بفندق الإقامة وأيضا عزل كل المخالطين له".

وأضاف بيان الاتحاد "سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

وحضر صلاح خلال الأيام القليلة الماضية حفل زفاف شقيقه وحفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.

وسيسعى منتخب مصر، بطل أفريقيا سبع مرات، إلى حسم صدارته للمجموعة قبل مواجهة توغو في مباراتين متتاليتين غدا ويوم الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بنقطتين من مباراتين بالتعادل مع كينيا وجرز القمر متصدرة المجموعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات.

وتأتي كينيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تتذيل توغو الترتيب بنقطة واحدة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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