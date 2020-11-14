دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تطيح بالبرتغال وتتأهل إلى نصف النهائي

© أ ف ب

حقق المنتخب الفرنسي مساء السبت فوزا على المنتخب البرتغالي، في إطار في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وسجل هدف فرنسا الوحيد في المباراة لاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي في الدقيقة 53.

إعلان اقرأ المزيد

فاز منتخب فرنسا بطل العالم على مضيفته البرتغال وجردها من لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. وتغلبت فرنسا على البرتغال 1-صفر السبت بملعب "دا لوش" في لشبونة، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وباتت أول المتأهلين إلى نصف النهائي.

وتدين فرنسا بتأهلها إلى لاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

وحققت فرنسا الأهم كون الفوز حسم أمر بطاقة المجموعة حيث انفردت بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط والمواجهتين المباشرتين عن البرتغال (تعادلا سلبا في الجولة الثالثة)، قبل الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء المقبل.

وضمنت فرنسا تأهلها بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخيرتين الثلاثاء عندما تحل البرتغال على كرواتيا، وتستضيف فرنسا كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك