فورمولا واحد: البريطاني لويس هاميلتون يفوز بلقبه السابع ويعادل رقم الألماني مايكل شوماخر

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فاز السائق البريطاني لويس هاميلتون الأحد ببطولة العالم لسباقات فورمولا واحد للسيارات للمرة السابعة، ليعادل رقم الألماني مايكل شوماخر. وبات هاميلتون (35 عاما) السائق الأكثر نجاحا طوال تاريخ السباقات.

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فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الأحد، بسباق جائزة تركيا الكبرى ليتوج بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة السابعة ويعادل الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

وبات هاميلتون (35 عاما) السائق الأكثر نجاحا طوال تاريخ السباقات. وحقق هذا الإنجاز في أجواء باردة وماطرة وعلى حلبة زلقة في مدينة إسطنبول بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي كان منافسه الوحيد على اللقب.

وتراجع بوتاس بعد أن انزلقت سيارته في اللفة الأولى من السباق. وأصبح هاميلتون الآن يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.

فرانس24/ رويترز

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