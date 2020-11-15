كرة القدم: المدافع الإسباني راموس ينفرد بالرقم القياسي الأوروبي في عدد المباريات الدولية

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قائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس يتبادل التحية مع حارس سويسرا يان سومير إثر تعادل المنتخبين 1-1 في بايزل بدوري الأمم الأوروبية.

خاض مدافع المنتخب الإسباني لكرة القدم ونادي ريال مدريد سيرخيو راموس مساء الأحد المباراة 177 مع "الروخا" ليصبح صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية أوروبيا، مقتربا في الوقت ذاته من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم قائد المنتخب المصري السابق أحمد حسن (184 مباراة).

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انفرد قائد منتخب إسبانيا لكرة القدم ومدافع نادي ريال مدريد سيرخيو راموس بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات الدولية على الصعيد الأوروبي، بمشاركته في مواجهة سويسرا السبت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وبات راموس (34 عاما) على بعد ثماني مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.

وخاض راموس باكورة مبارياته الدولية عام 2005 عندما كان في الثامنة عشرة من عمره ضد الصين تحت إشراف المدرب الراحل لويس أراغونيس، ثم ساهم بشكل كبير في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، إلى جانب رموز مثل تشافي وأندريس إينيستا أو إيكر كاسياس الذي تخلى له عن شارة القائد في 2016.

ويضع اللاعب الإسباني نصب عينيه رقم حسن الذي دافع عن ألوان "الفراعنة" بين 1995 و2012، لكن راموس لا يزال راهنا في المركز السادس وراء حسن، العماني أحمد كانو (35 عاما) الناشط راهنا (179 مباراة)، الحارس السعودي محمد الدعيع والكويتي بدر المطوع (35 عاما) الناشط راهنا (178) والمدافع المكسيكي السابق كلاوديو سواريس (177).

فرانس24/ أ ف ب

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