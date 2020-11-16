الجزائر تلتحق بالسنغال إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021

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تعادل المنتخب الجزائري مع مضيفه منتخب زيمبابوي 2-2 الإثنين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في كرة القدم. ومع هذا التعادل، لحقت الجزائر حاملة اللقب بالسنغال وصيفتها إلى نهائيات الكأس.

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لحقت الجزائر حاملة اللقب بالسنغال وصيفتها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا، بتعادلها مع مضيفتها زيمبابوي 2-2 الإثنين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات.

وهو التعادل الأول للجزائر في التصفيات بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها على زيمبابوي نفسها 3-1 الخميس الماضي، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط أمام زيمبابوي التي باتت مهددة بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز زامبيا على مضيفتها بوتسوانا لاحقا.

وحذت الجزائر حذو السنغال التي حققت الإثنين فوزها الرابع تواليا عندما جددت فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر بعدما كانت تغلبت عليها بثنائية نظيفة الأربعاء الماضي.

وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ22 على التوالي، علما بأنه لم يخسر منذ سقوطه على أرض بنين في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي أربعة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على زيمبابوي الخميس بإشراكه جمال بن العمري وعدلان قديورة وسعيد برحمة وديلور على حساب ياسين إبراهيمي وبغداد بونجاح ومهدي عبيد ومهدي تاهارات.

وتقدمت الجزائر بهدفين لمهاجم مونبلييه الفرنسي أندي ديلور بضربة رأسية قوية إثر تمريرة عرضية لمحمد رضا حلايمية (34)، وأضاف القائد نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة طويلة بعد منتصف الملعب، فراوغ المدافع تشيكسن بلمسة رائعة بالكعب وتوغل داخل المنطقة وراوغه مرتين قبل أن يسددها داخل مرمى الحارس سومبا.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب جنوب السودان فوزه الأول بتغلبه على ضيفه الأوغندي، شريك بوركينا فاسو في الصدارة، بهدف وحيد سجله تيتو أوكيلو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء تسبب بها لاعب وسط مصر المقاصة خالد أوتشو وتلقى البطاقة الحمراء.

وأسدى منتخب جنوب السودان خدمة إلى بوركينا فاسو التي انفردت بالصدارة بفارق نقطة واحدة بتعادلها مع مضيفتها مالاوي سلبا.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها إلى ثماني نقاط مقابل سبع نقاط لأوغندا وأربع نقاط لمالاوي وثلاث نقاط لجنوب السودان.

وفي المجموعة الثالثة، عززت جنوب أفريقيا حظوظها في التأهل بفوزها الثمين على مضيفتها ساو تاومي وبرنسيب 4-2.

وفرض الثنائي ثيمبا زواني وبيرسي تاو نفسه نجما للمباراة بتسجيل كل منهما ثنائية الأول في الدقيقتين 39 و87، والثاني في الدقيقتين 70 و88.

وسجل جوازيفيل سواريش (12) وهاراميز (75) هدفي ساو تاومي وبرنسيب.

وهو الفوز الثالث على التوالي لجنوب أفريقيا، فرفعت رصيدها إلى تسع نقاط بفارق الأهداف خلف غانا المتصدرة والتي تحل ضيفة على السودان غدا.

وفي المجموعة التاسعة تعادلت إستواني مع الكونغو سلبا، فكسبت الأولى نقطتها الأولى في التصفيات، ورفعت الثانية رصيدها إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف السنغال.

فرانس24/ أ ف ب

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