دوري الأمم الأوروبية: منتخب إسبانيا يكتسح ألمانيا (6-0) ويلحق بها أقسى خسارة منذ 89 عاما

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أمطرت إسبانيا شباك ضيفتها ألمانيا 6-0 مساء الثلاثاء في إشبيليه لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف.

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ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية 6-صفر، مساء الثلاثاء في إشبيليه، لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف، لترفع إسبانيا رصيدها في ختام المنافسات إلى 11 نقطة وتتخطى ألمانيا (9 نقاط).

وكانت ألمانيا بحاجة للتعادل فقط لتضمن الحصول على بطاقة المربع الذهبي.

وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 17 بضربة رأس لمهاجم يوفنتوس الإيطالي إثر ركلة ركنية من البديل رويز. وسجل موراتا هدفا ثانيا بعدها بدقائق معدودة إثر تمريرة عرضية من توريس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (25).

ونجح توريس في محاولته الثانية بإدراك شباك نوير بعد متابعته بتسديدة قوية كرة ارتدت من العارضة سددها رويز(33). وأضاف رودري الهدف الثالث من ضربة رأسية في الزاوية العكسية لنوير بعد ركنية من كوكي (38).

وأضاف قائد "الروخا" سيرخيو راموس مباراة جديدة لرصيده في صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية الأوروبية ليرفعه إلى 178 مباراة، ويصبح على بعد ست مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل بإسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة على الصعيد الدولي.

ورفعت إسبانيا النتيجة إلى 4-صفر بعد هجمة خاطفة قادها رويز مرر الكرة على إثرها إلى غايا الذي انسل بين المدافعين ومررها عرضية على باب المرمى إلى توريس غير المراقب فسدد بقوة في شباك نوير (55).

وأحرز توريس الثلاثية (هاتريك) من تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء بيمناه على يسار نوير (71)، ليصبح أول لاعب في تاريخ "لاروخا" يسجل هاتريك في شباك المانشافت.

واختتم البديل أويارزابال مسلسل أهداف صاحب الضيافة قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة قريبة بعد كرة خلفية من غايا (89).

فرانس24/ أ ف ب

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