موناكو يوقف انتصارات سان جرمان المتتالية في الدوري الفرنسي

لاعبو موناكو يحتفلون بتسجيلهم هدفا ثالثا في مرمى باريس سان جرمان، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

تمكن فريق موناكو من وقف الانتصارات المتتالية لضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب عندما حول تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز كبير 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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حقق فريق موناكو فوزه الثالث تواليا والسادس هذا الموسم، إثر فوزه مساء الجمعة على ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب، إذ تمكن من تحويل تخلفه صفر-2 في الشوط الأول إلى فوز كبير 3-2 في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان باريس سان جرمان في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بثنائية لنجمه العائد من إصابة عضلية في الفخذ مهاجم موناكو السابق كيليان مبابي في الدقيقتين 25 و37 من ركلة جزاء، لكن موناكو رد بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف بينها ثنائية لمهاجمه الألماني كيفن فولاند (52 و66) وهدف قاتل للبديل الدولي الإسباني السابق فرانشيسك فابريغاس (84 من ركلة جزاء).

ورفع بذلك موناكو رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق أربع نقاط خلف باريس سان جرمان الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم والأولى بعد ثماني انتصارات متتالية.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب بالنسبة لنادي العاصمة الذي يستعد لقمة حاسمة على أرضه أمام ضيفه لايبزيغ الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي.

ثنائية مبابي

وكلل مبابي عودته إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة عضلية في الفخذ، تعرض لها مطلع الشهر الحالي، بثنائية رافعا رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد أمام مهاجم رينس السنغالي بولاي ديا.

وهو الهدف السابع لمبابي بألوان سان جرمان في مرمى فريقه السابق موناكو الذي تركه عام 2017 للانضمام إلى فريق العاصمة على سبيل الإعارة قبل انتقاله نهائيا إلى صفوفه.

كما هو الهدف الـ99 في مختلف المسابقات مع باريس سان جرمان، ما يجعله خامس أفضل هداف في تاريخ النادي بفارق هدف أمام الجزائري مصطفى دحلب وبفارق هدف خلف دومينيك روشتو الرابع.

ويتصدر الأوروغوياني إدينسون كافاني ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي (200) أمام السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (156) والبرتغالي باوليتا (109) ودومينيك روشتو (100).

وخاض سان جرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي خصوصا الإيطالي ماركو فيراتي والألماني يوليان دراكسلر والإسباني خوان برنات والأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب الإصابة.

ونجح مبابي في منح التقدم لباريس سان جرمان عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي ماريا فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمناه قوية على يمين الحارس الإيطالي فيتو مانوني (26).

وهي التمريرة الحاسمة الـ93 لدي ماريا مع سان جرمان منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2015.

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء إثر عرقلة البرازيلي رافينيا من يوسف فوفانا داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بيمناه على يسار الحارس (37).

وسجل الإيطالي مويس كين هدفا ثالثا ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (40)، والأمر ذاته بالنسبة لمبابي (45).

ثنائية لفولاند

وتحسن أداء موناكو في الشوط الثاني بعد التغييرين اللذين قام بهما مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بإشراك لاعب الوسط فابريغاس والمدافع البرازيلي كايو هنريكي.

وأنقذ حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس مرماه من هدفين محققين بتصديه لتسديدة ورأسية لفولاند الأولى من خارج المنطقة (49) والثانية من ركنية (50).

ونجح فولاند في تقليص الفارق من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من قدم القائد بريسنل كيمبيمبي إثر تمريرة من البرتغالي جيلسون مارتينز فراوغ نافاس وتابعها داخل المرمى (52).

ونجح موناكو في إدراك التعادل عندما مرر أوريليان تشواميني كرة عرضية داخل المنطقة فهيأها البديل الإسباني شيسك فابريغاس إلى فولاند بعدما رفعها فوق الحارس نافاس فتابعها داخل المرمى الخالي (65).

وكاد الإسباني بابلو سارابيا يوجه الضربة القاضية لموناكو من تسديدة مباغتة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس مانوني (78).

وحصل موناكو على ركلة جزاء إثر عرقلة فولاند داخل المنطقة من المدافع عبدو ديالو بعدما انتزع منه الكرة فتلقى بطاقة حمراء (83) وانبرى لها فابريغاس بنجاح (84).

فرانس24/ أ ف ب

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