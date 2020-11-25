دوري أبطال أوروبا: نيمار يعيد الآمال لجمهور باريس سان جرمان في التأهل للدور المقبل

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البرازيلي نيمار وكيليان مبابي خلال مباراة باريس سان جرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2020

أعاد النجم البرازيلي نيمار الآمال لجمهور باريس سان جرمان في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، بفضل هدف له سجله في المباراة التي جمعته فريقه الثلاثاء مع لايبزيغ ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويملك الفريق الباريسي، بهذه النتيجة، ست نقاط بفارق ثلاث عن المتصدر مانشستر يونايتد. وضمنت أربع فرق وهي: يوفنتوس، إشبيلية، برشلونة وتشيلسي تأهلها للدور 16 من هذه المسابقة.

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أنعش باريس سان جرمان آماله في التأهل لأدوار خروج المهزوم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن قاده هدف مبكر سجله نيمار من ركلة جزاء للفوز 1-صفر على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ في المجموعة الثامنة الثلاثاء.

وسجل نيمار هدفه الأول في ست مباريات بالبطولة، لكن باريس سان جرمان كان بلا أنياب في بقية المباراة مع تقدمه فوق لايبزيغ في الترتيب.

ويملك بطل فرنسا ست نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد متصدر المجموعة، ومتقدما على لايبزيغ.

ويلتقي باريس سان جرمان في مباراته التالية مع مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد فيما يحل لايبزيغ ضيفا على إسطنبول باشاك شهر، الذي يملك ثلاث نقاط، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال ماركينيوس قائد باريس سان جرمان: "ربما لم نمتلك ما يلزم لتقديم مباراة جيدة، لكن أهم شيء الليلة كان الحصول على النقاط الثلاث".

أربع فرق تحجز مقاعدها في دور الـ16

حجزت أربعة فرق مقاعدها في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا وهي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي عن المجموعة السابعة، وتشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني عن المجموعة الخامسة في الجولة الرابعة الثلاثاء.

وتخطى برشلونة منافسه ومضيفه دينامو كييف الأوكراني بسهولة بفوزه عليه برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل مدربه الهولندي رونالد كومان إراحته، في حين غاب قطب دفاعه جيرار بيكيه بداعي الإصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ومنح الإسباني البديل ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الرمق الأخير في مرمى فرنتسفاروش.

وأدرك يوفنتوس التعادل إثر تمريرة بينية من الكولومبي خوان كوادرادو إلى رونالدو الذي تلاعب بالمدافعين، وسدد بيسراه من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس (35).

وهو الهدف رقم 70 لرونالدو في المباريات البيتية في دوري الأبطال من أصل الـ 131 هدفا التي يتصدر بها السجل التاريخي لهدافي المسابقة.

وحسم تشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني تأهلهما إلى دور الـ16 بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي تواليا.

وتصدر تشلسي المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية ويتنافسان في الجولتين الأخيرتين على من سيحصل على المركز الأول للمجموعة بعدما ضمنا بطاقتي التأهل حسابيا، فيما تجمد رصيد رين وكراسنودار عند نقطة واحدة وبات التنافس الوحيد المحصور بينهما على المركز الثالث وبطاقة الترضية المؤهلة إلى دور الـ32 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

فرانس24/ أ ف ب

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