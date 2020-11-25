رسائل تعزية برحيل مارادونا وكلمات مؤثرة من بيليه: "آمل أن نلعب كرة القدم سويا في السماء"

مع إعلان وفاة الأسطورة الأرجنتينية "الخالدة" دييغو مارادونا الأربعاء، تتالت رسائل التعزية برحيل هذا اللاعب الاستثنائي. وكانت أبرز الكلمات من النجم البرازيلي بيليه الذي لطالما كان اسمه ومارادونا في النقاش عن الأعظم في التاريخ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر "ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء".

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سارع نجوم عالم كرة القدم وجهات رياضية وسياسية إلى تقديم تعازيهم بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، الذي قضى الأربعاء نتيجة أزمة قلبية.

بيليه: "آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء"

كانت أبرز الكلمات من النجم البرازيلي بيليه الذي لطالما كان اسمه ومارادونا في النقاش عن الأعظم في التاريخ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر "يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة".

وتابع بيليه (80 عامًا) "هناك الكثير لقوله، ولكن الآن أطلب من الله أن يعطي القوة لأفراد عائلتك. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء".

ميسي: "لن يرحل، لأن دييغو أبدي"

كما نعاه مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يعتبران أيضًا بين أعظم لاعبي المستديرة، رغم أنها لم يتمكنا حتى الآن من مجاراة بيليه ومارادونا في معيار أساسي هو رفع ذهب كأس العالم.

وأشار ميسي، أفضل لاعب في العالم لست مرات، في منشور عبر إنستاغرام إلى "إنه يوم حزين لكل الأرجنتينيين ولكرة القدم. لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي".

وتابع نجم برشلونة: "سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه وأرسل تعازي الحارة لعائلته وأصدقائه. فلترقد بسلام".

فيما قال رونالدو، أفضل لاعب في العالم لخمس مرات، عبر تويتر في منشور مرفق بصورة تجمعه مع مارادونا "اليوم أودّع صديقًا والعالم يودّع عبقريًا خالدًا. أحد الأعظم على الإطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد". وأردف "يغادرنا باكرًا ولكنه يترك إرثًا لا حدود له وفراغًا لا يمكن ملؤه. أرقد بسلام. لن ننساك أبدًا".

الأرجنتين حزينة

ونعى الاتحاد الأرجنتيني قائده السابق حيث قال "الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عبر رئيسه كلاوديو تابيا، يعرب عن حزنه العميق لوفاة أسطورتنا دييغو أراماندو مارادونا. ستبقى في قلوبنا للأبد".

وكان وقع الخبر مدويًا على العالم بشكل عام والأرجنتين بشكل خاص، حيث أعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام. وقال فرنانديس عبر تويتر في منشور مرفق بصورة وهو يعانق مارادونا "لقد ارتقيت بنا إلى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة".

فيما اعتبر النجم الفرنسي السابق ميشال بلاتيني عبر إذاعة "آر تي إل" أن "ماضينا قد رحل".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق الذي واجه مارادونا في ثمانينيات القرن الماضي في الدوري الإيطالي "أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي "ويفا" للعبة بعد دقائق من وفاة "ديوس" أنه سيكرم اللاعب بدقيقة صمت قبل مباريات دوري الأبطال مساء اليوم والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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