وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن 60 عاما متأثرا بأزمة قلبية

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توفي أسطورة كرة القدم الأرجنيتي دييغو أرماندو مارادونا الأربعاء عن عمر 60 سنة، وفق ما أفاد محاميه الأربعاء، متأثرا بأزمة قلبية. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية الحداد ثلاثة أيام فور إعلان الخبر.

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غيب الموت أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بطل العالم عام 1986 دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 سنة، بحسب ما أكده محاميه، متأثرا بأزمة قلبية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت سابقا إلى أن مارادونا يعاني من أزمة صحية خطيرة.

يذكر أن مارادونا غادر المستشفى يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات. وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي مدرب خيمناسيا ئي إسجريما في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

وأعلن رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديس فورًا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

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ونقلت قناة "تي واي سي" الرياضية "هناك أربع سيارات إسعاف أمام مكان إقامته. لقد دعوا أفراد أسرته للقدوم. الأمر خطير". وتخللت حياة النجم الأرجنتيني العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية. خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وفي عام 2004، عندما كان وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، تعرض لنوبة قلبية أخرى في بوينوس آيرس، لكنه نجا. ثم خضع لعملية جراحية في المعدة سمحت له بإنقاص وزنه 50 كيلوغراماً.

وفي 2007 أسفر تعاطيه المفرط للكحول إلى نقله للمستشفى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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