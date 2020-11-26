حارس المنتخب الإنكليزي الذي تلقى هدفا بيد مارادونا تمنى الحصول على اعتذار "أعظم لاعب" واجهه

الأرجنتيني مارادونا يحرز الهدف الثاني في مرمى إنكلترا في ربع نهائي كأس العالم عام 1986.

أعرب حارس منتخب إنكلترا السابق بيتر شيلتون الذي تلقى مرماه هدفين من النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا أولهما بيده، عن حزنه لوفاة "أفضل من واجهته"، ولكنه قال إنه كان يتمنى لو اعتذر قائد منتخب التانغو لتصرفه. واعتبر شيلتون أن مارادونا كان "عظيما لكن ليس ذا روح رياضية".

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اعتبر الحارس الإنكليزي السابق بيتر شيلتون الذي تلقى من الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفين تاريخيين في مرماه أولهما كان باستخدام يده في ربع نهائي مونديال 1986، أن أسطورة اللعبة الراحل يوم الأربعاء بسكتة قلبية كان "عظيما لكن ليس ذا روح رياضية".

وقال شيلتون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه لم يكن معجبا لعدم اعتذار مارادونا عن تسجيله الهدف الأول في مرماه في ربع نهائي مونديال 1986 بيده في حركة تاريخية في كأس العالم.

مارادونا الذي وصفه شيلتون بـ"أعظم من واجهته" سجل هدفين في تلك المباراة الشهيرة، والثاني بعدما تخطى ستة لاعبين بينهم شيلتون لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين 2-1، قبل أن تتابع مشوارها نحو اللقب الثاني في تاريخها.

قال شيلتون "ما لم يعجبني أنه لم يعتذر أبدا. لم يقرّ في أي مرحلة بأنه قام بالغش ويريد الاعتذار".

أضاف "بدلا من ذلك استخدم ’يد الله‘. لم يكن هذا الأمر مناسبا".

ورأى الحارس السابق المميز أن مارادونا "كان يتمتع بالعظمة لكنه لم يكن صاحب روح رياضية".

واضاف اللاعب الذي حمل ألوان بلاده 15 مرة وأحرز لقب كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري الأبطال الأوروبي حاليا) مرتين مع نوتنغهام فوريست "ارتبطت حياتي بشكل كبير بما قام به مارادونا. وليس بالطريقة التي كنت أرغبها".

تابع الحارس البالغ حاليا 71 عاما "لكن يحزنني سماع خبر رحيله بهذا العمر الصغير" عن 60 عاما "هو دون أي شك أعظم لاعب واجهته في حياتي. تضامني مع عائلته".

وتذكر شيلتون ما حصل في تلك المباراة وتحديدا الهدف الثاني الذي شهد غربلة مارادونا معظم لاعبي إنكلترا "كان هدفا رائعا، لكن كنا مقتنعين أنه لولا الهدف الأول لما كان سجل الثاني".

وكشف شيلتون الذي عاد وبلغ نصف نهائي كأس العالم مع إنكلترا بعد أربع سنوات حين خسر ضد ألمانيا بركلات الترجيح، أنه رفض عدة مرات الظهور مع مارادونا "مقاربتي كانت نفسها، وهي سعادتي بالظهور بحال أراد الاعتذار".

تابع "كنت سأصافحه، لكن لم أعطَ أي انطباع عن إمكانية حدوث ذلك".

أردف "طُلب مني مرة المشاركة في برنامج حواري معه في الأرجنتين. لكن مرة جديدة لم تكن الأمور مناسبة. شعرت بأنها طريقة للتحايل لذا بقيت بعيدا وأعتقد أني اتخذت القرار المناسب".

وتمنى شيلتون ألا يشوّه الهدف باليد مسيرة مارادونا الكروية "آمل ألا يلطخ هذا الأمر مسيرته. وكما قلت هو بين العظماء أمثال بيليه.. كان موهبة مميزة ويصعب التصديق أنه رحل بعمر الستين".

فرانس24/ أ ف ب

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