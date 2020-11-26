دوري أبطال أوروبا: الريال يهزم إنتر ميلان بعقر داره وبايرن وسيتي إلى ثمن النهائي

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في أمسية شهدت تأهل حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنكليزي إلى ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ألحق ريال مدريد الهزيمة بإنتر ميلان في عقر داره. وتزامنت هذه الجولة مع رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، حيث وقف اللاعبون في جميع المباريات دقيقة صمت.

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هزم ريال مدريد الإسباني إنتر ميلان الإيطالي في عقر داره بنتيجة 2-صفر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وبلغ مانشستر سيتي ثمن النهائي بفوزه على أرض أولمبياكوس اليوناني 1-صفر. ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة كاملة بفارق 3 نقاط عن بورتو البرتغالي الذي ألحق بمضيفه مرسيليا الفرنسي خسارته الرابعة تواليا 2-صفر.

كما تأهل بايرن ميونيخ إلى نفس الدور بفوزه على ضيفه سالزبورغ النمسوي 3-1 ضمن المجموعة الأولى.

وشهدت جميع المباريات وقوف اللاعبين دقيقة صمت إثر وفاة مارادونا الأربعاء بسبب سكتة قلبية.

وأخفق ليفربول الإنكليزي المأزوم بغيابات لاعبيه في حسم تأهله إلى ثمن نهائي بعد خسارته على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي صفر-2. وفي المباراة الثانية، تغلب أجاكس الهولندي على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي 3-1.

فرانس24/ أ ف ب

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