"لن يُنسى سحرك في الملعب"... رياضيون ونجوم عالميون يعربون عن حزنهم لرحيل مارادونا

مارادونا يقبل يد انجم البرازيلي رونالدينيو بعد مراسم توزيع ميداليات كرة القدم في أولمبياد بكين عام 2008.

منذ إعلان نبأ وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، تتالت التعليقات والتصريحات من نجوم الرياضة والفن والشخصيات العامة تعبيرا عن الحزن برحيل النجم الذي يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة. ورحل مارادونا الأربعاء عن ستين عاما نتيجة قصور في القلب والرئتين.

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كثيرا ما نُظر إلى مارادونا على أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ومنذ الإعلان عن وفاته الأربعاء توالت ردود الفعل من نجوم الفن والرياضة، وبينهم كثير ممن نافسوا بطل كأس العالم عام 1986 على لقب "الأفضل في التاريخ" مثل البرازيليين بيليه ورونالدو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني فرانتز بيكينباور.

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فيما يلي أبرز التعليقات على وفاة الأسطورة مارادونا.

نجوم سابقون

البرازيلي بيليه (80 عاما) بطل العالم 3 مرات: "يا له من خبر حزين. خسرت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويا في السماء".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

نجم ثمانينيات القرن الماضي الفرنسي ميشال بلاتيني، ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق: "ماضينا قد رحل.. أنا حزين جدا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي".

الألماني فرانتز بيكنباور الملقب بالقيصر والفائز بكأس العالم عام 1974 كلاعب وعام 1990 كمدرب: "أمر مؤسف وحزين للغاية، كان لاعبا موهوبا... لم أر مثيلا له، كان عبقريا في زمانه، أفضل لاعبي كرة القدم في السبعينيات والثمانينيات.

المهاجم البرازيلي السابق رونالدو: "خسرت صديقا رائعا، ألهمتني موهبته مذ كنت طفلا. أنا مصدوم لرحيله، لكن ممتن للقائنا في هذه الحياة. إل بيبي (الفتى) إرثك أبدي. لن يُنسى سحرك في الملعب".

الإنكليزي غاري لينيكر هداف مونديال 1986: "لم أفكر في حياتي أن أحدا بمقدوره الاقتراب من مستواه. ميسي قريب منه، أرجنتيني، قصير ورائع بالقدم اليسرى، لكن دييغو كان خارقا. بعد حياة مباركة لكن مضطربة، آمل في أن يجد أخيرا بعض الراحة بين يدي الله".

الروماني جورجي هاجي صانع اللعب السابق المكنى "مارادونا الكاربات": "حزن عميق ملأ روحي في اللحظة التي سمعت فيها الأخبار المروعة".

الإنكليزي ريو فرديناند المدافع الدولي السابق: "أول بطل لي في كرة القدم. قليل من الناس أثّروا على عدة أجيال مثله. الأكبر، الأفضل، الفنان، الإنسان.. صاحب كاريزما، قائد... الفائز!".

الإيراني علي دائي أفضل مسجل دولي في التاريخ (109 أهداف): "كان مارادونا معجزة في الملاعب. استرح بسلام".

الإيراني علي كريمي اللاعب السابق المكنى: "مارادونا آسيا": "لن يكون أحد أعظم منك".

النجم البرازيلي السابق رونالدينيو: "مشاعري مع عائلة وجميع محبي هذا العبقري. صديقي، مثلي الأعلى، صاحب الرقم 10، شكرا على كل لحظة بصحبتك سواء في الملعب أو في عشاء بسيط".

Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020

الكاميروني صامويل إيتو: "أنت إله والآلهة لا تموت".

الأرجنتين

ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ست مرات: "لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي.. سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه".

رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديس: "لقد ارتقيت بنا إلى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعا. شكرا لأنك كنت موجودا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة".

نادي بوكا جونيورز الذي دافع عن ألوانه مرتين: "شكر أبدي. دييغو أبدي".

نادي خيمناسيا إي إيسغريما لا بلاتا الذي كان يدربه قبل وفاته: "وداعا دييغو، بحزن وألم كبيرين ننعي دييغو أرماندو مارادونا، مدربنا العزيز".

المهاجم سيرخيو أغويرو الزوج السابق لنجلة مارادونا جانينا: "لن ننساك أبدا. ستبقى دوما معنا. شكرا دييغو".

خورخي فالدانو زميله في تشكيلة 1986: "عندما أتذكر لحظاتنا المشتركة ينتابني الضحك... (يتوقف باكيا)".

دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي لعب إلى جانبه: "عندما يقولون لك إن دييغو رحل تقول إن ذلك غير ممكن، لكن لا شك لدي بأنه سيعيش في كل ملعب كرة قدم في العالم. كان هو الأفضل".

باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس: "شكرا على كل شيء دييغو، ارقد بسلام".

Gracias por todo Diego, que descanses en paz 🙏🏼 💔 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/oNnjqTvdeI — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) November 25, 2020

غابرييلا ساباتيني نجمة كرة المضرب الأرجنتينية السابقة: "حزن مطلق. بالنسبة لي ستبقى أبديا. أعشقك إلى الأبد يا صديقي. استرح بسلام".

خوان مارتن دل بوترو لاعب كرة المضرب الأرجنتيني: "لدي انطباع أنك تعود إلى المكان الذي تنتمي إليه. في السماء. بالنسبة لي لن تموت أبدا. استرح بسلام".

نجم كرة السلة السابق مانو جينوبيلي: "لا يمكنني تجنب الألم في قلبي وبعض الدموع عندما أرى أو أقرأ عن دييغو. كان كريما جدا معي عندما التقينا".

No puedo evitar el nudo en la garganta y hasta alguna lágrima cuando leo y veo cosas de Diego 😢. Conmigo fue muy generoso las veces que lo vi. pic.twitter.com/9UIUUp8t1Z — Manu Ginobili (@manuginobili) November 26, 2020

نادي نابولي

نادي نابولي الذي غير ألوانه إلى الأسود والأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي: "الجميع ينتظر كلماتنا. لكن أية كلمات تعبّر عن ألمنا؟ الوقت الآن للدموع، ثم يأتي لاحقا وقت الكلام".

"الأسطورة لا تموت. إلى اللقاء دييغو".

رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستريس حيث أمضى مارادونا أروع أيامه الكروية "فلنطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو مارادونا".

رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس: "ستكون فكرة جيدة أن يطلق على الملعب اسم سان باولو-مارادونا".

لورنتسو إنسينيي قائد نابولي: "قدمت كل شيء لشعبنا، دافعت عن هذه الأرض، أحببتها. منحتنا البسمة، الألقاب، الحب. نشأت على قصص عائلتي حول إنجازاتك، شاهدت وراجعت مبارياتك التي لا تحصى. أنت أعظم لاعب في التاريخ... حصلت على فرصة مقابلتك، الحديث معك، التعرف إليك. أقرّ لك أن قدماي كانتا ترتجفان. قلت كلمات جميلة عني، كلمات مطمئنة لن أنساها وأحتفظ بها".

البلجيكي دريس مرتنس مهاجم نابولي: "كنت أول من فكرت به عندما تعاقدت مع نابولي. ارتداء القميص الأزرق سيعني المزيد الآن. خسرت نابولي جزءا من روحها اليوم".

مدربون

الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: "كان هناك لافتة في الأرجنتين كتب عليها ’لا يهم ماذا فعلت في حياتك، بل ما فعلته بحياة الآخرين‘. بالنسبة لجيلنا، ساهمت كأس العالم 1986 بتحسين الرياضة".

كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق وإيفرتون حاليا الذي واجه دييغو حين كان لاعبا في ميلان: "كنت دوما عبقريا... أنت أبدي يا صديقي".

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل إنكلترا: "أنا بعمر الـ53 وأشعر بأنه كان جزءا من كامل حياتي. عندما كنت طفلا شاهدته أول مرة وكان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة. في أي فيديو، يرقّص الكرة، منذ تلك اللحظة أصبح اللاعب المفضل لدي".

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان: "لا تزال كأس العالم 1986 محفورة في ذهني".

الإيطالي أندريا بيرلو اللاعب السابق ومدرب يوفنتوس: "رحل إله كرة القدم. شكرا لك دييغو".

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

رياضيون حاليون

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "اليوم أودّع صديقا والعالم يودع عبقريا خالدا. أحد العظماء على الإطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد".

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي: "ستبقى في تاريخ الكرة إلى الأبد. شكرا لكل السعادة التي منحتها للعالم".

رافايل نادال حامل لقب 20 بطولة كبرى في كرة المضرب: "هناك فجوة في عالم الرياضة وكرة القدم اليوم. أحد أعظم الرياضيين تركنا".

إداريون

رئيس الاتحاد الدولي فيفا السويسري جاني إنفانتينو: "قلوبنا توقفت عن الخفقان للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هو الشيء الوحيد الذي نشعر به في داخلنا في الوقت الحالي".

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين: "أحد أكبر رموز كرة القدم العالمية. لامس المجد كلاعب ممتاز بعبقرية وكاريزما".

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: "وداعا أيها الكبير. كنت روحا مضطربة، لكنك أسعدت العالم كله بمهارتك الكروية. ارقد بسلام".

رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر: "لقد طبع كأس العالم في المكسيك بفوز الأرجنتين بفضل ’يد الله‘ التي سيعود إليها".

العالم العربي

الشيخ الإماراتي منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي: "فخورون بأنه شارك موهبته معنا هنا في الإمارات العربية المتحدة. خالص تعازينا لأسرته وأحبابه".

نادي الفجيرة الإماراتي الذي دربه في 2017: "كانت أياما جميلة ذكريات لا تنسى سيخلدها التاريخ بأن أفضل من لمس كرة القدم كان هنا في الفجيرة. وداعا يا أسطورة".

نادي الوصل الإماراتي الذي دربه في 2011: "وداعا أيها الأسطورة".

الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي: "في منطقة الشرق الأوسط، عمل مارادونا في تدريب الوصل والفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يذكر الجميع في قارة آسيا والعالم العروض الرائعة التي قدمها على أرض الملعب".

القطري حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال 2022: "بطل طفولتي. الأعظم في كل العصور، والرجل الذي غيّر كرة القدم إلى الأبد".

الأمير الأردني علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم: "أنت أسطورة داخل وخارج الملعب، ومهاراتك كانت رائعة. أهم شيء كنت تمتلكه قلب نقي داخل وخارج الملعب".

السعودي محمد الشلهوب المكنى "بيبي مارادونا": "بدايتي في النادي كانت بقميص مارادونا عام 93، وعند اعتزالي فارق الحياة. وكأن قصصنا مرتبطة ببعضها رياضيا وحياتيا. مات وتوفيت معه كرة القدم".

فنانون وشخصيات عامة

قال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرنسيس يتذكر مقابلاته لنجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بكل حب ويذكره في صلواته. ونشر موقع الفاتيكان الإخباري الرسمي خبر وفاة أسطورة الساحرة المستديرة الراحل على صفحته الرئيسية بعنوان "شاعر كرة القدم".

المخرج الصربي أمير كوستوريكا الفائز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان مرتين والذي أنجز فيلما وثائقيا عن مارادونا: "سيكون هناك لاعبون أكثر سرعة، وهدافون أفضل، لكن لن يكون هناك لاعب آخر نحبه جميعا إلى هذه الدرجة".

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البريطاني بريان ماي من فرقة كوين: "استمتعنا بقضاء الوقت معه عندما أقمنا حفلا في بوينس أيرس عام 1981، وخرج معنا إلى الخشبة وسط هتافات الجماهير الصاخبة... ارقد بسلام دييغو مارادونا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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