القضاء الأرجنتيني يفتح تحقيقا بشأن إهمال محتمل أدى لوفاة الأسطورة دييغو مارادونا

قرر القضاء الأرجنتيني الجمعة فتح تحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بأزمة قلبية الأربعاء الماضي. ويسعى التحقيق إلى البحث في إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى الوفاة. فيما قال أحد أفراد عائلة مارادونا لقد "حصلت بعض المخالفات". وهدد محامي بطل العالم عام 1986 بأنه "سيذهب إلى النهاية" في هذا الموضوع.

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أعلن مصدر قضائي أرجنتيني أن تحقيقا فتح الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى إلى وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الأربعاء الماضي.

فيما قال أحد أفراد عائلة مارادونا معلقا على اللحظات الأخيرة في حياته "حصلت بعض المخالفات". وبعد ساعات من وفاة بطل العالم 1986 عن 60 عاما، أعلن محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا الخميس أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا". وحذّر من أنه سيذهب "إلى النهاية". لكن لم يتقدم هو أو أحد أفراد العائلة بأي شكوى.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "فُتح التحقيق لأن شخصا توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته. هذا لا يعني حصول مخالفات".

وتوفي نجم نابولي الإيطالي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسبب "وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب". وكان مارادونا في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، حيث كان يقطن منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر إثر خروجه من عيادة خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه لإزالة ورم دموي.

فرانس24/أ ف ب

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