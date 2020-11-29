تغطية خاصة : تكريم مارادونا على هامش الدوري الارجنتيني وموفد فرانس 24 أمام الملعب الذي شهد بداياته

موفد فرانس 24 أمام ملعب © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

نص : فرانس24 تابِع 9 دقائق

تغطية خاصة في فقرة الرياضة على فرانس 24 حول تكريم اللاعب الأسطورة في الأرجنتين على هامش مباريات الدوري الأرجنيتني، وإطلاق إسم مارادونا على مسابقة رابطة المحترفين في كرة القدم في بلاده .ودوليا يلعب نادي نابولي في إطار مسابقة الدوري الإيطالي ضد روما مرتديا قميص فريق الأرجنتين تكريما لروح مارادونا . كما وقفت عدة فرق أوروبية دقيقة صمت على روح مارادونا قبل بداية مبارياتها نهاية هذا الأسبوع . ومن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ينقل موفد فرانس 24 من هناك صورا للأجواء أمام ملعب لابومبونيرا قبل مباراة بوكا جنيورز الذي شهد ولادة أسطورة مارادونا قبل لقاءه فريق نيوأورز بويد الذي نشط في صفوفه أيضا مارادونا.