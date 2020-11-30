ريبورتاج - كرة القدم: متحف خاص بدييغو مارادونا في نابولي عرفانا لما قدمه للنادي وللمدينة

متحف خاص بدييغو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : هادي العجمي 4 دقائق

ارتبط اسم نجم كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا -الذي توفي الأربعاء عن عمر 60 عاما- بمدينة نابولي الواقعة في جنوب إيطاليا، إذ أنه قاد النادي المحلي للقبي الدوري في 1987 و1989. ومن أجل الحفاظ على ذاكرة "الفتى الذهبي"، أسس ماسيمو فيناتي وهو أحد أصدقاء ومحبي مارادونا متحفا خاصا به. وأسر ماسيمو لموفد فرانس24 هادي العجمي أن المتحف تكريم لوالده الذي كان مسؤولا على ملعب "سان باولو" مدة 35 عاما ولمارادونا عرفانا لما قدمه للفريق والمدينة على حد سواء.