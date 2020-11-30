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فيديو: رومان غروجان ينجو بأعجوبة من حادث خلال جائزة البحرين الكبرى لسباقات فورمولا واحد

نشرت في:

احتراق سيارة رموان غروجان
احتراق سيارة رموان غروجان Pool via REUTERS - BRYN LENNON
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

نجا رومان غروجان "بمعجزة" من حادث مروع أدى إلى انقسام سيارته إلى نصفين واندلاع النيران فيها في اللفة الأولى لسباق البحرين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد قبل أن يتوقف لفترة طويلة. ونجح السائق الفرنسي في تحرير نفسه من حزام الأمان والخروج من حطام السيارة بعد اختراقها الحواجز، وتم نقله إلى مستشفى عسكري بالقرب من الحلبة. وسيقضي غروجان الليلة في المستشفى لعلاج الحروق في يديه فيما كشفت الأشعة عدم تعرضه لكسور.

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