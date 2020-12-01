دوري أبطال أوروبا: شاختار يهزم ريال مدريد وينعش آماله في بلوغ ثمن النهائي

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لاعبو شاختار دانييتسك الأوكراني يحتفلون بهز شباك ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال اوروبا في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020.

ألحق شاختار دانييتسك الأوكراني هزيمة قاسية بهدفين لصفر بغريمه ريال مدريد، الثلاثاء على الملعب الأولمبي في كييف في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم. وأنعش بذلك آماله في بلوع الدور الثاني للبطولة.

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أنعش شاختار دانييتسك الأوكراني آماله في بلوغ الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وعقّد مهمة ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13) عندما جدد فوزه عليه 2-صفر على الملعب الأولمبي في كييف في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدور الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وحسم النادي الأوكراني نتيجة المباراة بهدفين من هجمتين مرتدتين ترجمهما البديلان البرازيلي برونو فيريرا "دنتينيو" (57) والإسرائيلي مانور سالومون (82) إلى هدفين.

وهو الفوز الثاني لشاختار دانييتسك بعد الأول على النادي الملكي في عقر دار الأخير 3-2 في الجولة الأولى في غياب أكثر من ستة لاعبين اساسيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد النادي الأوكراني إلى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهتين المباشرتين أمام النادي الملكي الذي بات مهددا بخطر الخروج خالي الوفاض من المسابقة لأنه قد لا يصبح مصير تأهله بين يديه في حال فوز بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني المتصدر على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي لاحقا حيث سيكون النادي الملكي مطالبا بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة وانتظار تعادل أو خسارة شاختار أمام مضيفه إنتر ميلان الذي يملك بدوره فرصة المنافسة على إحدى البطاقتين في حال فوزه على النادي الألماني لاحقا.

ووجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في اختراق خط دفاع شاختار الذي استقبلت شباكه 10 أهداف في مباراتيه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولتين الثالثة والرابعة.

وعاد المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة إلى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب للسبب ذاته داني كارفاخال والقائد سيرخيو راموس والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبلجيكي إدين هازار، فيما غاب الصربي لوكا يوفيتش بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأجرى مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان 4 تعديلات على التشكيلة التي خسرت السبت أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2 في مدريد في الدوري المحلي، فأشرك مواطنه فيرلان مندي مكان البرازيلي مارسيلو، والنروجي مارتن أوديغارد مكان البرازيلي الآخر كاسيميرو، ومواطنه الأخير رودريغو مكان هازار، وبنزيمة مكان الدومينيكاني ماريانو دياس.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة والأكثر استحواذا دون خطورة كبيرة على الفريق الأوكراني الذي تكتل بقوة في نصف ملعبه دون ترك مساحات لمهاجمي الضيوف.

وفي الشوط الأول ندرت الفرص، وكان أبرزها تسديدة قوية لأسنسيو من مسافة قريبة ردها القائم الأيسر (4)، وأخرى لبنزيمة من خارج المنطقة أبعدها الحارس أناتولين تروبين بقبضتي يديه قبل أن يشتتها الدفاع (11)، ثم تابع تروبين تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأسنسيو من داخل المنطقة إلى ركنية (29).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه لانفراد البرازيلي تايسون في أول محاولة للفريق الأكوراني في المباراة (53).

ونجح الفريق الأوكراني في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة قطعها مندي عند حافة المنطقة فتهيأت الكرة أمام البرازيلي دنتينيو داخلها فتابعها داخل مرمى كورتوا (57).

ودفع زيدان بدياز وايسكو والبرازيلي فينيسيوس جونيور مكان بنزيمة وأوديغارد ورودريغو في سعيه لتدراك الموقف (77)، لكن شاختار وجه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني عبر البديل سولومون من هجمة مرتدة انطلق بها من منتصف الملعب وأنهاها بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من حافة المنطقة على يمين كورتوا (82).

فرانس24/ أ ف ب

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