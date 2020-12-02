دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يخوض مقابلة صعبة أمام مانشستر يونايتد

البرازيلي نيمار وكيليان مبابي خلال مباراة باريس سان جرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2020

يخوض باريس سان جرمان مساء الأربعاء مقابلة مصيرية، ستحدد مستوى حظوظه في البقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويحل فريق العاصمة الفرنسية ضيفا على مانشستر يونايتد الإنكليزي في إطار إياب المجموعة الثامنة. ومن جهته، يحتاج الفريق الإنكليزي للفوز للتأهل للدور المقبل. كما أن التعادل قد يكون كافيا في حال عجز لايبزيغ عن حسم مباراته في تركيا.

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يحل باريس سان جرمان الفرنسي مساء الأربعاء ضيفا على مانشستر يونايتد الإنكليزي، على ملعب "أولدترافود"، ضمن منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسيواجه فريق العاصمة الفرنسية، المطالب بتسجيل نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في الدوري، لاعبه السابق كافاني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بلقب الدوري المحلي ست مرات والكأس أربع مرات وكأس الرابطة ست مرات وأصبح هدافه التاريخي، وذلك في مباراة مهمة للفريقين اللذين لم يضمنا حتى الآن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة بتسع نقاط، وبفارق ثلاث عن كل من سان جرمان ولايبزيغ الألماني الذي يحل بدوره ضيفا على باشاك شهير التركي الأخير (3 نقاط).

ويدخل كافاني اللقاء الذي يحتاج فيه يونايتد إلى الفوز لضمان تأهله، كما أن التعادل قد يكون كافيا في حال عجز لايبزيغ عن حسم مباراته في تركيا، بمعنويات مرتفعة جدا بعد أن قاد "الشياطين الحمر" الأحد كبديل لتحويل تخلفهم أمام ساوثمبتون صفر-2 إلى فوز 3-2 في الدوري المحلي بتسجيله هدفين وتمريره كرة الهدف الآخر.

وبعد أن غاب عن لقاء الذهاب في باريس الذي خسره نادي العاصمة 1-2 بهدف في الوقت القاتل من ماركوس راشفورد مكررا بذلك سيناريو إياب ثمن نهائي موسم 2018-2019 حين عوض خسارته ذهابا على أرضه صفر-2 وفاز إيابا 3-1 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع من اللاعب ذاته، سيكون كافاني جاهزا الأربعاء لمواجهة الفريق الذي سجل له 200 هدف في 301 مباراة.

وبما أنه متقدم في السن بالنسبة لمهاجم (33 عاما)، ولم يخض أي مباراة منذ فوز سان جرمان في دوري الأبطال على بوروسيا دورتموند في آذار/مارس، اعتبر بعض مشجعي يونايتد أن التعاقد مع الأوروغوياني في اللحظات الأخيرة قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية خطوة تعويض في غير مكانها بعد فشل الإدارة في ضم الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو من دورتموند.

كان من الممكن وبسهولة أن يتخذ كافاني قرار اعتزال اللعب والاستمتاع بحياته الهادئة في مزرعته بعيدا عن كرة القدم، لكن عشقه للعبة قوي بما يكفي لإقناعه بقبول تحد جديد مع يونايتد بغض النظر عما يقوله النقاد.

وقال الأوروغوياني "أتيحت لي العديد من الفرص المختلفة، كنت متحمسا للعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وبشكل أكبر لصالح مانشستر يونايتد"، مؤكدا "أنا متحمس للغاية لأني أرغب دائما في اللعب قدر الإمكان، العمل، التدرب، وأن أعطي أفضل ما لدي".

ويأمل يونايتد ألا يتأثر كافاني بما حصل معه بعد قيادته للفوز على ساوثمبتون حين نشر رسالة شكر لأحد أصدقائه على إنستاغرام، تضمنت كلمة "نغريتو"، أي شخص أسود صغير، ما جعله تحت وابل من الانتقادات، ودفع الاتحاد الإنكليزي لفتح تحقيق بحقه وهو يواجه احتمال الإيقاف لثلاث مباريات.

وحذف كافاني لاحقا ما كتبه، فيما سارع يونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، معتبرا أن الكلمة لها دلالات مختلفة في أمريكا الجنوبية. وأعتذر الأوروغوياني قائلا الأحد: "الرسالة التي كتبتها بعد مباراة الأحد كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة".

وأشار إلى أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا "أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري، وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ". وختم "أود أن أعتذر بصدق عن ذلك".

فرانس24/ أ ف ب

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