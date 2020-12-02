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دوري أبطال أوروبا: نيمار يقود باريس سان جرمان للفوز على مانشستر يونايتد

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مباراة باريس سان جرمان ومانشتسر يونايتد
مباراة باريس سان جرمان ومانشتسر يونايتد © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

تمكن فريق باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء من الفوز على مضيفه الإنكليزي مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1، في إطار إياب المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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فاز فريق باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء على فريق مانشتر يونايتد الإنكليزي بنتيجة 3 – 1، في إطار إياب المجموعة الثامنة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكانت هذه المباراة قد وصفت بالمصيرية للفريق الفرنسي، إذ تحدد مستوى حظوظه في البقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويملك يونايتد وسان جرمان ورازن بال شبورت لايبزيغ تسع نقاط قبل الجولة الأخيرة من المجموعة التي سينتقل فيها النادي الإنكليزي لمواجهة لايبزيغ في ألمانيا، بينما يستضيف بطل فرنسا فريق إسطنبول باشاك شهير.

وأعطى نيمار التقدم لفريقه بعد ست دقائق من البداية بعدما بدلت تسديدة كيليان مبابي اتجاهها لتصل إلى مهاجم برشلونة السابق الذي سدد في المرمى.

وتمكن يونايتد التعادل في الدقيقة 32 عبر تسديدة ماركوس راشفورد التي بدلت اتجاهها أيضا عندما ارتطمت في قدم دانيلو لتسكن شباك زميله الحارس كيلور نافاس.

وصنع فريق المدرب أولي جونار سولشار عدة فرص جيدة في الشوط الثاني، إذ سدد إدينسون كافاني في العارضة، لكن باريس سان جرمان انتزع الفوز عندما هز ماركينوس الشباك في الدقيقة 69 بعد تمريرة من عبدو ديالو داخل منطقة الجزاء.

وزادت صعوبات يونايتد بعدها بدقيقة واحدة عندما حصل لاعب الوسط فريد على الإنذار الثاني وأضاف نيمار الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد هجمة مرتدة.

فرانس24/ رويترز

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