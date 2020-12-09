دوري أبطال أوروبا: توقف مباراة باريس سان جرمان وباشاك شهير بسبب عبارات عنصرية من الحكم الرابع

لاعبو إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جرمان خلال مشادة كلامية مع الحكم إثر طرد مساعد مدرب الفريق التركي الكاميروني بيار ويبو عقب اعتراضه على عبارات عنصرية وجهها له الحكم الرابع، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020.

شهدت مباراة باريس سان جرمان وضيفه إسطنبول باشاك شهير الثلاثاء جدلا ومشادة كلامية بين الفريق التركي والطاقم التحكيمي بعد توجه الحكم الرابع للمباراة الروماني سيباستيان كوليتسكو، بعبارات عنصرية لمساعد المدرب الكاميروني بيار ويبو، ما أدى لتوقف المقابلة عند الدقيقة 14. وتضامن فريق باريس سان جرمان ولاعبوه، وخصوصا كيليان مبابي، مع ضيوفهم وطالبوا بتغيير الطاقم التحكيمي. وقرر الاتحاد الأوروبي استئناف المواجهة الأربعاء من لحظة توقفها مع طاقم حكام جديد.

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توقفت الثلاثاء المباراة بين باريس سان جرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وترك اللاعبون الملعب احتجاجا على توجيه الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو عبارات عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وستستأنف المباراة مساء الأربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسببت بها الواقعة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة استئناف المباراة مساء.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي" في إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا إليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكننا أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع" في إشارة منه إلى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن أنه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جرمان ولايبزيغ الألماني (1-صفر) في 24 الشهر الماضي.

وسيعاون ماكيلي الحكمان المساعدان مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، فيما سيكون مواطن الأخير بارتوش فرانكوفسكي الحكم الرابع.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأهل إلى ثمن النهائي، إذ ضمن سان جرمان بطاقته بصحبة لايبزيغ بفضل الفوز الذي حققه الأخير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وسيتصدر سان جرمان الترتيب بفارق المواجهتين المباشرتين مع لايبزيغ (خسر 1-2 خارج ملعبه وفاز إيابا 1-صفر)، في حال فوزه على باشاك شهير الذي كان أصلا خارج حسابات التأهل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

فرانس24/ أ ف ب

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