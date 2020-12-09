كأس العالم 2022: قطر تشارك في التصفيات الأوروبية استعدادا للبطولة التي تستضيفها

© اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2020/ أ ف ب

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا أعلن فيه تلقي منتخب بلاده دعوة الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، استعدادا للبطولة التي تستضيفها الإمارة الخليجية. وسيشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، ولكن نتائج مبارياته لن تحتسب بحكم أنه سيشارك في البطولة بغض النظر عن المركز الذي يحتله.

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حصل المنتخب القطري لكرة القدم على دعوة من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 من أجل الاستعداد للبطولة المقررة على أرضه، بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان "منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه الدعوة للعنابي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات". وتضم المجموعة منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن المشاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيز أداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 والمنتخبات الأخرى في نفس المجموعة".

وسحبت قرعة تصفيات أوروبا الاثنين بواقع عشر مجموعات يتأهل منها عشرة منتخبات مباشرة إلى النهائيات زائد ثلاثة عبر الملحق.

وتقام ثلاث جولات في مارس/آذار المقبل، قبل أن تستكمل التصفيات في سبتمبر/أيلول، أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وصادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "يأتي قرار مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، الذي حظي بمصادقة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، من أجل إتاحة المجال أمام الفريق لتطوير قدراته قبل النهائيات العالمية".

وكان منتخب قطر قد أحرز عام 2019 لقب كاس آسيا في الإمارات للمرة الأولى في تاريخه.

وشارك العام الماضي في كوبا أمريكا ببطاقة دعوة، كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز، إضافة إلى مشاركته في كأس كونكاكاف الذهبية 2021 ما بين 10 يوليو/تموز وحتى الأول من أغسطس/آب المقبلين.

ويخوض منتخب قطر المباراة الافتتاحية للمونديال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني على ستاد البيت.

فرانس24/ أ ف ب

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