المهاجم المصري محمد صلاح يصبح أفصل هداف في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا

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مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد مينيجلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا. 9 كانون الأول/ديسمبر 2020

عقب تسجيله هدفه الثاني والعشرين في دوري أبطال أوروبا بعد مرور55 ثانية فقط من بداية المباراة، أصبح المهاجم المصري محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا وصاحب أسرع هدف له أيضا في المسابقة.

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خلال مباراة فريقه ضد ميدتيلاند الدنماركي بات المهاجم المصري محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا وصاحب أسرع هدف له أيضا في المسابقة القارية، وكان ذلك أثناء الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات الأربعاء.

وجاء هدف صلاح بعد مرور55 ثانية عندما انفرد بحارس الفريق الدنماركي ووضع الكرة داخل شباكه، مسجلا هدفه الثاني والعشرين في دوري الأبطال.

وتخطى أسطورة النادي وقائده السابق ستيفن جيرارد الذي قاد الفريق الأحمر إلى اللقب القاري عام 2005 في مباراة تاريخية في إسطنبول، عندما تخلف أمام ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة في نهاية الشوط الأول قبل أن يقلب النتيجة رأسا على عقب في الثاني مدركا التعادل ثم يحسم النتيجة بركلات الترجيح.

من جانبه علق صلاح على إنجازه في تخطي جيرارد بقوله بعد المباراة "إنه شعور رائع أن أكون أفضل هداف في تاريخ ليفربول. أنا فخور جدا، يتعين علي الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز".

ويذكر أن صلاح سجل باكورة أهدافه في دوري الأبطال في صفوف ليفربول خلال تعادل فريقه مع إشبيلية 2-2 في 13 أيلول/سبتمبر عام 2017، وأنهى ذلك الموسم (2017-2018) بتسجيله 10 أهداف في 13 مباراة مع 4 تمريرات حاسمة، علما بأن فريقه خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (1-3) في مباراة أصيب فيها صلاح في كتفه إثر مخاشنة من قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس.

وفي موسم 2018-2019 تراجعت نسبة أهدافه نسبيا فاكتفى بخمسة أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين، لكنه ساهم في إحراز فريقه اللقب للمرة السادسة بتسجيله هدف الافتتاح في النهائي ضد توتنهام من ركلة جزاء (2-صفر).

وفي موسم 2019-2020، سجل صلاح أربعة أهداف قبل أن يفقد فريقه اللقب في ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني. اما خلال الموسم الحالي، فقد سجل 3 أهداف في ست مباريات حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب

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