الفرنسي غريزمان يلغي شراكته مع "هواوي" الصينية للاشتباه بمساهمتها في مراقبة مسلمي الأيغور

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في خطوة غير متوقعة وبعد شراكة دامت نحو أربع سنوات، أعلن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الخميس "نهاية فورية للشراكة" مع شركة هواوي، مشيرا إلى "شكوك قوية" حيال مشاركة عملاق الاتصالات الصيني في مراقبة أقلية الأويغور المسلمة. ودعا غريزمان هواوي إلى اتخاذ "إجراءات مباشرة في أقرب وقت ممكن لإدانة هذا القمع الجماعي" للأقلية الأويغورية.

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قرر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الخميس إنهاء شراكته مع شركة هواوي، مشيرا إلى "شكوك قوية" حيال مشاركة عملاق الاتصالات الصيني في مراقبة أقلية الأويغور المسلمة.

وكتب اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018، والذي كان سفيرا للعلامة التجارية منذ عام 2017 "بعد الشكوك القوية في أن هواوي ساهمت في تطوير، تنبيه الأويغوري، من خلال برنامج التعرف على الوجه، أعلن أنني أنهي شراكتي مع الشركة".

إدانة القمع الجماعي للأقلية الأويغورية

ودعا اللاعب "هواوي ليس فقط إلى نفي هذه الاتهامات ولكن إلى اتخاذ إجراءات مباشرة في أقرب وقت ممكن لإدانة هذا القمع الجماعي" للأقلية الأويغورية "واستخدام نفوذها للمساهمة في احترام حقوق الإنسان في المجتمع".

وتم توجيه اتهامات لشركات صينية في الماضي بعدما وضعت برامج التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص ذوي المظهر الأويغوري.

ووجهت الولايات المتحدة اصابع الاتهام الثلاثاء لهواوي لتورطها في اختبار برامج الكشف هذه، وفقا لشركة الأبحاث "إي بي في إم".

وذكر تقرير داخلي في المجموعة الصينية (تمت إزالته من موقع هواوي ولكن لا يزال موجودا على الإنترنت) أنه يتم اختبار برنامج التعرف على الوجه هذا لتوفير "تنبيهات بوجود أشخاص من الأويغور" ويسمح له بالتعرف على "العمر والجنس والعرق".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أعلنت الأربعاء في تقرير أن مسلمين اعتقلوا في منطقة زينجيانغ في شمال غرب الصين بعدما "أبلغ عنهم" من قبل برامج تتعقب سلوكا مشبوها.

والأويغور هم المجموعة العرقية الرئيسة في زينجيانغ، وهي منطقة كبيرة في الصين لديها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان.

فرانس24/ أ ف ب

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