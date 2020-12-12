كرة القدم: اتحادا الإمارات وإسرائيل يوقعان اتفاقية تعاون بحضور رئيس الفيفا

وقع اتحادا كرة القدم الإماراتي والإسرائيلي السبت اتفاقية تعاون تشمل "إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين".

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي الاثنين وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو.

وأشار الاتحاد الإماراتي في بيان إلى أن اتفاقية التعاون تشمل "إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلا عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين".

من جهته، أكد محمد الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن "هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابياً جدا وسيخدم الطرفين".

وأضاف: "وجود جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في الامارات وحضوره مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد حرص الفيفا وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم، التي تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب".

يذكر أن العديد من الاتفاقيات الرياضية وقع بين اتحادات من البلدين منذ إعلان تطبيع العلاقات في منتصف أغسطس/آب الماضي، كما أعلن نادي بيتار القدس الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرابة 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

فرانس24/ أ ف ب

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