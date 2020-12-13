الدوري الإسباني: كريم بنزيمة يصبح اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في تاريخ ريال مدريد

كريم بنزيمة لعب 528 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله للنادي في 2009 قادما من ليون الفرنسي.

بات المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة اللاعب الأجنبي الذي خاض أكبر عدد من المباريات مع نادي ريال مدريد بعد أن شارك مساء السبت في فوز فريقه على ضيفه وجاره أتلتيكو 2-صفر في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم بنزيمة بمباراة واحدة (528) على المدافع البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس، صاحب 527 مباراة مع النادي الملكي.

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أصبح كريم بنزيمة، مهاجم وقائد المنتخب الفرنسي سابقا، اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات مع نادي ريال مدريد إذ أنه حمل ألوان فريقه للمرة 528 في الفوز على الجار اللدود أتلتيكو 2-صفر في إطار الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان الرقم السابق بحوزة المدافع البرازيلي القوي روبيرتو كارلوس بـ 527 مباراة.

وأهدى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في ختام المباراة التي أقيمت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" كلا اللاعبين قميصين تذكاريين كتب عليهما عدد المباريات التي لعباها في الفريق.

وأحرز كريم بنزيمة، البالغ من العمر 32 عاما والذي يخوض موسمه الـ12 في مدريد، نحو عشرين لقبا مع "الميرنغيس" أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري المحلي ثلاث مرات. وقد سجل 257 هدفا منذ وصوله للنادي في 2009 قادما من أولمبيك ليون الذي نشأ فيه، ما يجعله خامس هداف في تاريخ ريال مدريد. وهو أيضا خامس أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بـ 69 هدفا بعد كريستيانو رونالدو (135) وميسي (118) والثنائي راول وليفاندوفسكي (71 لكل منهما).

ويحتل المدافع البرازيلي مارسيلو المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأجانب بأكبر عدد من المباريات في نادي العاصمة الإسبانية برصيد 515 مباراة، يليه كريستيانو رونالدو (438) والأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (396).

علاوة مزياني - مع موقع ريال مدريد

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