دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يواجه برشلونة في قمة ثمن النهائي

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لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بالفوز على أنجيه في ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020

يواجه باريس سان جرمان برشلونة في قمة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، تبعا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت الاثنين. كما أفرزت القرعة مواجهة بايرن ميونيخ لنادي لاتسيو الإيطالي. ويبدو النادي الألماني مرشحا قويا للدفاع عن لقبه.

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سحبت قرعة دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاثنين في مدينة نيون بسويسرا عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش (منتصف النهار بتوقيت باريس وبروكسل).

وأسفرت القرعة عن مقابلة نارية ستجمع بين باريس سان جرمان وبرشلونة. والفريقان القويان أوروبيا يحاولان هذا العام إعادة الثقة لجماهيرهم بعد النتائج المتذبذبة التي سجلاها الفريقان. كما أعطت القرعة مواجهة بايرن مونيخ الألماني نادي لاتسيو الإيطالي، فيما سيواجه ريال مدريد نادي أتلانتا الإيطالي.

بايرن ميونيخ أقوى المرشحين للفوز باللقب؟

يبدو بايرن ميونيخ مرشحا قويا للدفاع عن لقبه. ففي الموسم الماضي، ضمن بايرن اللقب بفوزه في كل مبارياته الـ11. وتابع سلسلته الرائعة في أول أربع مباريات هذا الموسم ضامنا تأهله وصدارته، قبل تعادله مع أتلتيكو مدريد 1-1.

وبدا برشلونة قوة قارية لافتة، بفوزه في أول خمس مباريات، لكنه انهار في الأخيرة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة على أرضه، وترك الصدارة لـ "السيدة العجوز".

وما يصعب النسخة الراهنة، بدايتها المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وختامها المبكر قبل صيف يشهد نهائيات كأس أمم أوروبا المؤجلة أيضا بسبب كورونا. وبالنسبة للبعض، بدأت الإصابات تشكل مطبات إضافية. فقد دفع ليفربول ثمن البرنامج المزدحم، وأبرز مصابيه قائد الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

من جهته، وبعد الخسارة أمام يوفنتوس، ألقى مدرب برشلونة رونالد كومان باللوم على الإصابات، إذ قال "بعض لاعبينا الجيدين غائبون. يمكننا التنافس لدى عودتهم".

وأصبح برشلونة أول فريق يسجل له لاعبان تحت 18 عاما في دوري الأبطال، عبر فاتي وبيدري ضد فرنتسفاروش المجري. لكن فاتي تعرض بعدها لإصابة بركبته ولن يعود قبل آذار/مارس.

أما دورتموند فيقود حملة الشباب عن تصور وتصميم، لكنه دفع ثمنا كبيرا جراء إصابة مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند (20 عاما).

وكانت نتائج القرعة كالتالي:

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني - مانشستر سيتي الإنكليزي

لاتسيو الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني

أتلتيكو مدريد الإسباني - تشلسي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني - ليفربول الإنكليزي

بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي

برشلونة الإسباني - باريس سان جرمان الفرنسي

إشبيلية الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني

ريال مدريد الإسباني - أتالانتا الايطالي

فرانس24/ أ ف ب

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