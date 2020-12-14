وفاة مدرب منتخب فرنسا الأسبق جيرار أوييه

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توفي المدرب الفرنسي السابق جيرار أوييه، الذي أشرف على تدريب منتخب بلاده وليفربول الإنكليزي وليون وباريس سان جرمان، عن 73 عاما الاثنين بعد أيام معدودة على خضوعه لعملية جراحية في الشريان الأبهر، بحسب ما ذكر ناديه السابق لنس. وعانى أوييه من مشاكل صحية لازمته منذ عدة سنوات.

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أكدت تقارير إعلامية وفاة مدرب المنتخب الفرنسي الأسبق جيرار أوييه عن عمر 73 عاما. ودرب أوييه في مسيرته عدة أندية أبرزها ليون وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنكليزي.

وفارق أوييه الحياة الاثنين بعد عودته إلى منزله إثر خضوعه لعملية الجراحية في أحد مستشفيات باريس بحسب أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ولطالما عانى أوييه من مشاكل صحية، وخضع لعملية جراحية لأول مرة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2001 قبل مباراة لفريقه السابق ليفربول، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة مهمة التدريب حتى 2011 حيث كان أستون فيلا الإنكليزي مهمته التدريبية الأخيرة.

وأشرف أوييه الذي عرف مسيرة متواضعة كلاعب، على فرق عدة خلال مشواره التدريبي الذي بدأ عام 1973، أبرزها لنس وباريس سان جرمان وليون على الصعيد الفرنسي، فيما كان ليفربول وأستون فيلا فريقيه الوحيدين خارج الحدود.

واستلم أوييه تدريب فرنسا عامي 1992 و1993 بعد أن شغل منصب مساعد المدرب بين 1988 و1992.

وكان أوييه مهندس التتويج الأول لسان جرمان بلقب الدوري الفرنسي عام 1986، ثم توج بطلا أيضا مع ليون عامي 2006 و2007، فيما توج مع ليفربول بألقاب الكأس (2001) وكأس الرابطة المحليتين (2001 و2003) وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية سنة 2001.

فرانس24/ أ ف ب

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