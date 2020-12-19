النجم الأرجنتيني ميسي يعادل رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لفريقه برشلونة الإسباني في مرمى فالنسيا السبت، ليعادل بذلك الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا).

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عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) بتسجيله هدف التعادل لفريقه برشلونة الإسباني في مرمى فالنسيا 1-1، السبت في المباراة المقامة حاليا على ملعب كامب نو ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

ومن جهته، احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة أنقذها حارس مرمى فالنسيا خاومي دومينيك ووصلت الكرة إلى جوردي ألبا أعادها عرضية ارتطمت بأحد مدافعي فالنسيا، قبل أن يتابعها أفضل لاعب في العالم ست مرات برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (45+4). وكان بيليه حقق هذا الإنجاز خلال دفاعه عن ألوان سانتوس الذي لعب في صفوفه من 1956 حتى عام 1974 قبل أن ينتقل إلى نيويورك كوزموس الأمريكي.

وقام ميسي بتسجيل أهدافه الـ643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 16ر1 مباراة، في حين جاءت اهداف بيليه في 757 مباراة.

يذكر أن ميسي سجل باكورة أهدافه للنادي الكاتالوني في الأول من أيار/مايو عام 2005 في مرمى الباسيتي في الدوري المحلي (2-صفر)

وعلىإثر ذلك، أشاد مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في مؤتمر صحفي مطلع هذا الأسبوع عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".

فرانس24/ أ ف ب

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