النجم الأرجنتيني ميسي يصل للهدف 644 ويحطم رقم البرازيلي بيليه القياسي مع فريق واحد

© أ ف ب

نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (يسار) لحظة تسجيله برأسه الهدف رقم 643 في صفوف برشلونة ليعادل الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه في صفوف ناد واحد. 19 كانون الاول/ديسمبر 2020

اجتاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي، وتفوق عليه في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم بيليه (643 هدفا)، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة.

إعلان اقرأ المزيد

اجتاز الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي، وأصبح الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم الثلاثاء، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد.

وكان ميسي البالغ عمره 33 عاما عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا عندما هز شباك بلنسية يوم السبت الماضي.

واليوم، صنع ميسي هدفا لزميله كليمو لينجليه، قبل أن يهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 3-صفر، وهي النتيجة النهائية للمباراة.

أما النجم بيليه فقد سجل 643 هدفا في 665 مباراة رسمية مع سانتوس، بينما احتاج ميسي لخوض 749 مباراة لتحطيم هذا الرقم. ونجح ميسي في ذلك خلال 17 موسما مقارنة ببيليه الذي احتاج إلى 19 موسما.

وخاض بيليه، البالغ عمره الآن 80 عاما، مباراته الأولى مع سانتوس وعمره 15 عاما في عام 1956 ورحل عن الفريق عام 1974 بعد فوزه بستة ألقاب للدوري البرازيلي بالإضافة إلى لقبين لكأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية التي تعادل دوري أبطال أوروبا.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك