كرة القدم: نادي باريس سان جرمان يقيل مدربه الألماني توماس توخل والأرجنتيني بوكيتينو الأقرب لخلافته

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توماس توخل خلال مباراة الدوري أمام مونبيليه، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.

قرر نادي باريس سان جرمان إنهاء عقد مدربه الألماني توماس توخل، كما أكدت الخميس صحيفتا "ليكيب" الفرنسية و"بيلد" الألمانية. وسيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدافع السابق بالفريق في الفترة بين 2001 و2003، الأقرب لخلافته. وقررت إدارة نادي باريس سان جرمان إقالته بسبب التصريحات للمدرب الألماني في وسائل الإعلام والتي كان آخرها حديثه إلى قناة "سبورت 1" الألمانية الذي نشرته الأربعاء بدون تصريح من النادي.

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أقال نادي باريس سان جرمان مدربه الألماني توماس توخل من منصبه، بحسب ما أعلنت الخميس صحيفتا "ليكيب" الفرنسية و"بيلد" الألمانية. وسيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وهو لاعب سابق في الفريق، الأقرب لخلافته.

وشهد توخل الذي أصبح في آب/أغسطس الماضي أول مدرب ينجح في قيادة النادي الباريسي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام بايرن ميونيخ صفر-1)، بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي.

وقررت إدارة نادي باريس سان جرمان إقالته بسبب التصريحات الأخيرة للمدرب الألماني والتي كان آخرها حديثه إلى قناة "سبورت 1" الألمانية التي نشرت مقابلتها معه الأربعاء، بدون تصريح من النادي.

وأعرب توخل خلال المقابلة الصحفية عن أسفه بشكل خاص لعدم الاعتراف بعمله في باريس سان جرمان، وقال "كنا على بعد مباراة واحدة من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولم نشعر أبدا بأننا أقنعنا الناس وأنهم يعترفون بإنجازنا. أحيانا يجعلك ذلك حزينا أو غاضبا قليلا".

وأوضح راديو مونتي كارلو الفرنسي أن باريس سان جرمان وجد خليفة توخل ويتعلق الأمر بمدافعه السابق في الفترة بين 2001 و2003 ماوريسيو بوكيتينو الذي أثبت نفسه كمدرب على أعلى مستوى في توتنهام الإنكليزي (2014-2019).

فرانس24/ أ ف ب

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