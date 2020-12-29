كرة القدم: نادي باريس سان جرمان يعلن رسميا إقالة مدربه الألماني توماس توخل

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أعلن نادي باريس سان جرمان الثلاثاء إنهاء عقد مدربه الألماني توماس توخل "بعد تحليل معمق لوضعه الرياضي". وسرد النادي الباريسي في بيانه: "تضمن سجل ألقابه الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2019 و2020، وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية عام 2020، وكأس الأبطال (الكأس السوبر المحلية) في 2018 و2019، بالإضافة إلى قيادة باريس سان جرمان إلى أول نهائي في دوري أبطال أوروبا خلال تاريخ النادي في أغسطس (آب)" 2020 حيث خسر أمام بايرن ميونيخ.

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أعلن باريس سان جرمان الثلاثاء في بيان إقالة مدربه الألماني توماس توخل رسميا، قائلا: "بعد تحليل معمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جرمان إنهاء عقد توماس توخل".

وسرد النادي الباريسي في بيانه أنه "منذ أصبح توماس توخل مدربا لباريس سان جرمان في يوليو (تموز) 2018، قاد نادي العاصمة في 127 مباراة ضمن جميع المسابقات، حيث حقق 95 فوزا و12 تعادلا و20 هزيمة (سجل الفريق 342 هدفا واستقبلت شباكه 109)".

وتابع: "تضمن سجل ألقابه الفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي عامي 2019 و2020، وكأس فرنسا وكأس رابطة الأندية عام 2020، وكأس الأبطال (الكأس السوبر المحلية) في 2018 و2019، بالإضافة إلى قيادة باريس سان جرمان إلى أول نهائي في دوري أبطال أوروبا خلال تاريخ النادي في أغسطس (آب)" حيث خسر أمام بايرن ميونيخ.

وبحسب وسائل الأعلام الألمانية سينال توخل ستة ملايين يورو كتعويض عن فسخ عقده.

ماريسيو بوكيتينو خلفا لتوخل؟

وشهد توخل بداية صعبة للموسم مما أضعف موقفه داخل النادي، لكن قيادته نادي العاصمة إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، كانت توحي ببقائه في منصبه حتى نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وبات ابن الـ47 عاما ثاني مدرب يقال من منصبه أثناء الموسم، منذ بداية العهد القطري عام 2011، بعد أنطوان كومبواريه في كانون الأول/ديسمبر 2011 الذي خلفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب راديو "مونتي كارلو" يتوجه سان جرمان للتعاقد مع مدافعه السابق في الفترة بين 2001 و2003 الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أثبت نفسه كمدرب على أعلى مستوى في توتنهام الإنكليزي (2014-2019).

وعلى غرار توخل، تمت إقالة بوكيتينو (48 عاما) العام الماضي بعد خمسة أشهر من قيادته توتنهام إلى أول نهائي له في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خسر أمام مواطنه ليفربول (صفر-2).

فرانس24/ أ ف ب

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