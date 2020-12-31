البرازيل: فتح تحقيق قضائي في مزاعم حول نية نجم كرة القدم نيمار إقامة حفل بمناسبة رأس السنة

أعلن مدعي عام ريو دي جانيرو أنه قام بفتح تحقيق في مزاعم حول نية مهاجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جرمان الفرنسي إقامة حفل يضم بين 150 و500 من أصدقائه في فيلا يملكه بالمدينة يوم رأس السنة. والواقع أن القوانين المرعية الإجراء في ولاية ريو دي جانيرو لا تمنع إقامة الحفلات في المنازل الخاصة.

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فتح القضاء البرازيلي تحقيقا بشأن مزاعم حول نية نجم منتخب السامبا وباريس سان جرمان نيمار تنظيم حفلة يوم رأس السنة في فيلا فخمة يملكها على سواحل ريو دي جانيرو، كما أعلن مكتب المدعي العام.

وقال مدعي عام ريو دي جانيرو إنه قام بفتح تحقيق في هذه القضية بعد أن تلقى "العديد من الشكاوى المبنية على معلومات نشرتها الصحف البرازيلية فيما يتعلق بهذه الحفلة التي ينظمها اللاعب نيمار" والتي أثارت انتقادات واسعة تجاه اللاعب.

ونفى معسكر نيمار إقامة هذه الحفلة التي تحدثت تقارير بأنها ستضم من 150 الى 500 من المدعوين إليها. ومن أجل إضافة المزيد من الغموض حول هذه القضية قام نيمار بنشر صورة له مع أحد أصدقائه وهو على متن يخت على شاطئ سانتا كاتارينا في جنوب البلاد.

وطلب المدعي للعام من نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي ومن مالك الفيلا بالإضافة إلى مجمع سكني مجاور بتزويده "بشكل طارئ" بتفاصيل "حول عدد المدعوين إلى هذه الحفلة والإجراءات الصحية المتخذة لإقامتها".

واتصلت وكالة الأنباء الفرنسية بأحد مستشاري نيمار فأعلن أنه لا يدري ما إذا كان النجم البرازيلي سيحتفل برأس السنة الجديدة في منزله الفخم في مانغاراتيبا وهي مدينة سياحية تقع على بعد 130 كلم من ريو دي جانيرو أو إذا كان سيمكث في سانتا كاتارينا.

وأثارت إقامة الحفلة في ظل معاناة البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا، إذ تجاوز العدد 191 ألف شخص من أصل 7,4 مليون إصابة، انتقادات واسعة في الصحف البرازيلية ووصفت تصرفات نيمار بانها "غير مسؤولة" في حين ذهب البعض إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر إقامة حفلة في مثل هذه الظروف بأنها "مسؤولية جنائية".

والواقع أن القوانين المرعية الإجراء في ولاية ريو دي جانيرو لا تمنع إقامة الحفلات في المنازل الخاصة، كما أن بلدية مانغاراتيبا حيث يملك نيمار فيلا ضخمة وسينظم فيها الحفل الضخم أكدت في بيان أنها لا تملك "القدرة على التدخل" لمنع حفلة ما.

فرانس24/ أ ف ب

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