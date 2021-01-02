كرة القدم: تعيين الأرجنتيني بوكيتينو مدربا لنادي باريس سان جرمان خلفا لتوخل المقال

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أعلن باريس سان جرمان الفرنسي السبت، وكما كان متوقعا، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الألماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الأسبوع. وسيخوض بوكيتينو أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني للفريق الباريسي في السادس من كانون الثاني/يناير على أرض سانت إتيان في المرحلة 18 من الدوري الفرنسي.

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كما كان منتظرا، كشف نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت رسميا عن تعيين الأرجنتيني ماريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للفريق بعد حوالي أسبوع من إقالة الألماني توماس توخل.

كتب حامل لقب الدوري ووصيف دوري أبطال أوروبا على موقعه الرسمي "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2022 زائد سنة كخيار إضافي".

وسيشرف بوكيتينو الحر منذ إقالته من تدريب توتنهام الإنكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الأحد على التمارين الأولى لفريق العاصمة، بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب العطلة الشتوية.

وقال قلب الدفاع السابق البالغ 48 عاما في بيان النادي "أنا سعيد جدا ويشرفني أن أصبح المدرب الجديد لباريس سان جرمان".

"ذكريات ولعب هجومي"

تابع بوكيتينو الذي حمل ألوان سان جرمان بين عامي 2001 و2003 "كما تعلمون، يحتل هذا النادي موقعا مميزا في قلبي. أحتفظ بذكريات رائعة، خصوصا الأجواء الفريدة لبارك دي برانس (ملعب النادي). أعود اليوم إلى ناد يملك طموحات كبيرة وتواضعا وأتوق للعمل مع لاعبين من الأكثر موهبة في العالم".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "يملك هذا الفريق قدرات رائعة وسأقدم كل شيء مع جهازي الفني لتحسين نتائج سان جرمان في كل المسابقات. كما سنقوم بكل شيء، لمنح فريقنا هوية اللعب القتالي والهجومي التي أحبها دوما الجمهور الباريسي".

ويخوض بوكيتينيو أولى مبارياته في الدوري في 6 كانون الثاني/ يناير الجاري على أرض سانت إتيان في المرحلة 18.

ولم يرفع بوكيتينو الذي أشرف على توتنهام بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، لكنه قاد توتنهام إلى وصافة الدوري الانكليزي 2017 ووصافة دوري أبطال اوروبا 2019.

ويحمل معه سمعة المدرب المتفاني بعمله والمتطلب كثيرا من ناحية اللياقة البدنية للاعبيه. وكان قد وصل إلى باريس الجمعة مع مساعديه خيسوس بيريس وميغل داغوستينو.

فرانس24/ أ ف ب

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