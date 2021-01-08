دوري أبطال أفريقيا: الزمالك المصري والترجي التونسي والمولودية الجزائري في نفس المجموعة

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يحتفل لاعبو الزمالك بفوزهم خلال مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الزمالك المصري والترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي بالعاصمة، 28 فبراير 2020.

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن مجموعة قوبة ضمت الزمالك المصري وصيف النسخة السابقة مع الترجي التونسي بطل نسختي 2018 و2019 ومولودية الجزائر، وتونغيت السنغالي. أما النادي الأهلي حامل اللقب فقد جاء في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني وسيبمبا التنزاني وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي أجريت الجمعة في القاهرة، عن مجموعة رابعة قوية ضمت ثلاثة فرق عربية هي الزمالك المصري وصيف النسخة السابقة مع الترجي التونسي بطل نسختي 2018 و2019 ومولودية الجزائر، إضافة إلى تونغيت السنغالي.

وستكون المهمة صعبة أيضا بالنسبة للهلال السوداني وشباب يلوزداد بطل الجزائر في المجموعة الثانية والتي تضم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتوج بنسخة 2015، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية حامل اللقب خمس مرات.

أما النادي الأهلي حامل اللقب فقد جاء في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني وسيبمبا التنزاني وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

من جهته حل ممثل المغرب، الوداد البيضاوي، في المجموعة الثالثة إلى جانب غوريا كوناكري الغيني وكايزر تشيفس الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وتقام الجولة الأولى لدور المجموعات في 12 و13 شباط/فبراير المقبل، فيما تقام الجولة السادسة والأخيرة في التاسع والعاشر من نيسان المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 17 تموز/يوليو المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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