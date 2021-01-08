زيدان يعلن دعمه لكريم بنزيمة ويأمل "تسوية الأمور سريعا" في قضية الشريط الجنسي

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أعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الجمعة عن دعمه لهدافه ومواطنه كريم بنزيمة بعدما عادت إلى الواجهة قضية ابتزاز لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا على خلفية شريط جنسي. وقال زيدان عشية المواجهة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني: "أنا أسانده تماما، أنا معه، أدرك جيدا بأنها ليست مسائل سهلة".

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أبدى المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان الجمعة دعمه لمواطنه وهدافه في الفريق كريم بنزيمة الذي سيخضع للمحاكمة الجنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا.

وقال زيدان الجمعة خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة الدوري على ملعب أوساسونا في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني: "أنا أسانده تماما، أنا معه، أدرك جيدا بأنها ليست مسائل سهلة"، وذلك في إطار رده على الدور الذي يمكن أن يلعبه كمدرب من أجل ألا يتأثر أداء بنزيمة بسبب عودة هذه القضية إلى الواجهة مجددا.

"الأمر الأهم أن يكون في حالة نفسية جيدة وأن يتجاهل كل ذلك"

وشدد قائد المنتخب الفرنسي السابق على "الأمر الأهم أن يكون في حالة جيدة (نفسيا)، وأن يتجاهل كل ذلك. أن يركز على ما يحبه، على وظيفته، على أسرته التي يحبها". وتابع: "صحيح أنه وضع معقد وآمل أن تتم تسويته بسرعة للجميع".

ويشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وبحسب الادعاء، كشف بنزيمة لفالبوينا وجود الشريط في تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.

وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المحتالون الثلاثة الذين كان الشريط بحوزتهم، بحسب مصدر مقرب من الملف.

بنزيمة يصف المحاكمة بأنها "حفلة تنكرية"

وسخر بنزيمة الذي يعتبر أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، الخميس بعد ساعات قليلة من إعلان إحالته إلى القضاء مجددا، من المحاكمة الجنائية التي وصفها بـ"حفلة تنكرية"، وذلك في رسالة استفزازية نُشرت على إنستغرام تساءل فيها "إذن متى الحفلة التنكرية؟".

ولم يتم تحديد موعد محاكمة الهداف الذي يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ 2009.

زيدان مع لاعبيه أمام أوساسونا

إلى ذلك، تطرق زيدان خلال المؤتمر الصحافي إلى دخوله الحجر الصحي حيث اضطر إلى عزل نفسه بعد الاختلاط بشخص مصاب بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة اختبار زيدان سلبية بالفيروس، ليؤكد أنه سيكون حاضرا في مباراة السبت على مقاعد البدلاء، بالقول "سيكون بإمكاني أن أكون مع الفريق اليوم (في التمارين) والسفر معه غدا" لخوض لقاء أوساسونا.

فرانس24/ أ ف ب

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