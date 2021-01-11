بطولة الأندية العربية: الرجاء المغربي ينتزع تأشيرة النهائي من الإسماعيلي المصري

تمكن الرجاء البيضاوي المغربي الإثنين من تجاوز نادي الإسماعيلي المصري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكأس محمد السادس. وفاز الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فيما كان انهزم بهدف يتيم في مقابلة الذهاب. ويواجه في النهائي اتحاد جدة السعودي الذي سيقام بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

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انتزع الرجاء البيضاوي المغربي الإثنين تأشيرة المرور لنهائي البطولة العربية لكأس محمد السادس من ضيفه الإسماعيلي المصري، إذ انتصر عليه 3-صفر على ملعب مراكش الكبير في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف المباراة كل من محسن متولي (61 من ركلة جزاء) والبديل الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو (66)ومحمود بنحليب (86). وكان الفريق المصري قد فاز ذهابا بهدف نظيف سجله التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في 16 شباط/فبراير 2020.

وتأهل "النسر الأخضر" لمواجهة اتحاد جدة السعودي في النهائي الذي سيقام على ملعب "الأمر مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط. وكان "العميد قد تخطى مواطنه الشباب في النصف النهائي الآخر.

ويبحث الرجاء عن لقب البطولة للمرة الثانية بعد 2006 (بمسمى دوري أبطال العرب)، وذلك طمعا في الجائزة المالية التي ينالها البطل والبالغة 6 ملايين دولار، ومن أجل الحد من أزمته المادية الخانقة التي يمر بها ولا سيما بعد استقالة الرئيس جواد الزيات.

ويرى الفريق الأخضر أن لقاء الإسماعيلي سيكون "خشبة خلاص" من الديون، فضلا عن أداء مستحقات العديد من اللاعبين والمدرب الأسبق محمد فاخر.

فرانس24/ أ ف ب

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