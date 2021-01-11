رونالدو يعادل الرقم القياسي لأفضل هداف في التاريخ المسجل باسم التشيكي جوزيف بيكان

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البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه الثاني مع يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

هدف جديد (759 في مسيرته الاحترافية) وخطوة أخرى نحو "الأسطورة" في عالم كرة القدم. البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سجل الأحد رقما قياسيا جديدا، ليلتحق بمتصدر الهدافيين في تاريخ المستديرة التشيكي جوزيف بيكان. ولا ينقصه اليوم إلا تسجيل هدف واحد ليصبح أفضل هداف في العالم.

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بحسم فوز يوفنتوس على ساسولو الأحد (3-1) في الوقت المحتسب بدل الضائع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، سجل منها النجم البرتغالي هدف واحد، خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو خطوة أخرى نحو تسجيل اسمه كـ"أسطورة" في عالم كرة القدم.

وبهذا الهدف، أصبح يوجد في رصيده 759 هدفا. وهو رقم يساوي الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان (في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين)، الذي يحتفظ بلقب أفضل هداف على الإطلاق منذ عقود.

وسدد المهاجم البرتغالي (35 عاما) كرة منخفضة قوية ليعزز انتصار يوفنتوس 3-1 على ساسولو .

واحتاج رونالدو إلى 13 مباراة ليسجل 15 هدفا هذا الموسم، وحافظ على هذا المعدل في كل عام منذ موسم 2006-2007 خلال فتراته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 وتوج بلقب الدوري في موسمين متتاليين وأحرز إجمالي 84 هدفا في 104 مباريات مع النادي.

كما وصل قائد البرتغال إلى هدفه 759 على مستوى الأندية والمنتخب وحطم العديد من الأرقام القياسية البارزة.

ويبقى رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا ولمنتخب البرتغال (102) ولدوري أبطال أوروبا (134).

فرانس24/ رويترز

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