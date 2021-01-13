كرة القدم: باريس سان جرمان يفوز بكأس الأبطال الفرنسية أمام غريمه مرسيليا 2-1
نشرت في:
فاز نادي باريس سان جرمان بكأس الأبطال الفرنسية إثر تغلبه على غريمه أولمبيك مرسيليا مساء الأربعاء على ملعب لانس (شمال) بنتيجة 2-1.
إعلان
أحرز باريس سان جرمان بقيادة مدربه الجديد ماريسيو بوكيتينو كأس الأبطال الفرنسية بعد فوزه على أولمبيك مرسيليا مساء الأربعاء بمدينة لانس (شمال فرنسا) بنتيجة 2-1.
وسجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 39 ونيمار في الديقة 85 لباريس سان جرمان، فيما سجل ديميتري باييه لمرسيليا في الدقيقة 89.
وهو أول لقب لبوكيتينو في مسيرته التدريبية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك