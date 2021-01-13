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كرة القدم: باريس سان جرمان يفوز بكأس الأبطال الفرنسية أمام غريمه مرسيليا 2-1

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نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي يتخطى لاعب وسط مرسيليا فالونتان رونجيه خلال مباراة كأس الأبطال، في 13 يناير/كاون الثاني 2021.
نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي يتخطى لاعب وسط مرسيليا فالونتان رونجيه خلال مباراة كأس الأبطال، في 13 يناير/كاون الثاني 2021. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

فاز نادي باريس سان جرمان بكأس الأبطال الفرنسية إثر تغلبه على غريمه أولمبيك مرسيليا مساء الأربعاء على ملعب لانس (شمال) بنتيجة 2-1.

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أحرز باريس سان جرمان بقيادة مدربه الجديد ماريسيو بوكيتينو كأس الأبطال الفرنسية بعد فوزه على أولمبيك مرسيليا مساء الأربعاء بمدينة لانس (شمال فرنسا) بنتيجة 2-1.

وسجل ماورو إيكاردي في الدقيقة 39 ونيمار في الديقة 85 لباريس سان جرمان، فيما سجل ديميتري باييه لمرسيليا في الدقيقة 89.

وهو أول لقب لبوكيتينو في مسيرته التدريبية.

فرانس24/ أ ف ب

 

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