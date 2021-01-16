بطولة العالم لكرة اليد: مصر تتأهل للدور المقبل والمغرب يحصد هزيمة ثانية

© أ ف ب

لاعب المنتخب المصري يحيى الدرع (يمين) يحتفل بهزه شباك تشيلي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في كرة اليد في القاهرة في 13 كانون الثاني/يناير 2021.

حقق منتخب مصر لكرة اليد السبت انتصاره الثاني على التوالي في بطولة العالم لهذه اللعبة المنظمة على أرضه، ليضمن التأهل للدور المقبل. بينما حصد المنتخب المغربي خسارة ثانية في مقابلتيه بالمنافسة. ومن جهته، يواصل المنتخب الفرنسي تألقه في البطولة، ومكنه تصدره لمجموعته من المرور إلى الدور الثاني.

إعلان اقرأ المزيد

لم يتمكن المنتخب المقدوني الشمالي لكرة اليد من الصمود، في بطولة العالم، بوجه مهاجمي نظيره المصري، حيث سجل الفراعنة انتصارا كبيرا بفوزهم 38-19 السبت، لتضمن مصر تأهلها إلى الدور الثاني.

ويتأهل إلى الدور الثاني بطل ووصيف وثالث كل مجموعة وتنقل هذه المنتخبات معها نقاطها إلى هذا الدور الذي توزع فيه المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى أربع مجموعات من ستة فرق.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة بأربع نقاط من انتصارين متتاليين، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيلي 35-29. ويلعب لاحقا ضمن المجموعة نفسها السويد ضد تشيلي.

ويضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره السويدي في الجولة الختامية الإثنين.

وحصد حسن قداح لاعب المنتخب المصري لقب رجل المباراة بتسجيله ستة أهداف.

المغرب يمنى بخسارة ثانية

ومني المنتخب المغربي بخسارته الثانية تواليا، بسقوطه أمام البرتغال 20-33 في منافسات المجموعة السادسة.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل 12-12 وسط أداء متوازن من الجانبين، تراجع أداء المغرب في الشوط الثاني، لتتفوق البرتغال التي أنهت المباراة لصالحها.

وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين تصدر بهما ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط ويحجز مقعده في الدور الثاني، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

وتختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة الإثنين حيث تلعب البرتغال مع الجزائر وأيسلندا أمام المغرب.

فرنسا تتألق

وواصل المنتخب الفرنسي تألقه بالفوز على نظيره النمساوي 35-28 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الديوك 17-13، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وحصد فانسان جيرار حارس مرمى المنتخب الفرنسي جائزة لاعب المباراة بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتصديه للعديد من الكرات على مرماه.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بأربع نقاط وينضم إلى الفرق التي ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني، فيما ظل منتخب النمسا بدون رصيد.

وتختتم منافسات الدور الأول الإثنين بمواجهة كوريا الجنوبية مع الاتحاد الروسي، بينما تلعب بيلاروس ضد سلوفينيا.

فرانس24 /أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك