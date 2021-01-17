فيروس كورونا: هل يجب تلقيح الرياضيين المشاركين في كأس الأمم الأوروبية والألعاب الأولمبية؟

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مع اقتراب موعد كأس الأمم الأوروبية والألعاب الأولمبية المقررة إجراؤها في طوكيو، يثار سؤال تلقيح الرياضيين في خضم ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. فهل هؤلاء يحظون بالأولوية اليوم؟ وإن كذلك أي تلقيح يناسبهم مع العروض المختلفة بهذه الخصوص؟

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لم يعد ممكنا تنظيم تظاهرة رياضية دون وضع فيروس كورونا في قلب التخطيط لها. فالوباء أصبح يفرض نفسه على الجميع والتفكير في التصدي له وحماية الرياضيين تدخل الآن ضمن الانشغالات الكبرى للساهرين على هذه التظاهرات,

فعلى بعد أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس أوروبا لكرة القدم والألعاب الأولمبية في طوكيو، وفي خضم الطفرات المقلقة لفيروس كورونا المستجد، بدأ طرح سؤال يثير مشكلة أخلاقية حول العالم: هل يجب إعطاء أولوية لتلقيح الرياضيين المحترفين؟

لم يتمكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، منظم كأس أوروبا المرتقبة في 11 حزيران/يونيو في 12 مدينة أوروبية، ولا اللجنة الأولمبية الدولية المنظمة للألعاب المنتظرة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين، من الإجابة على السؤال.

يقول متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "من المبكر جدا اتخاذ قرار"، مؤكدا أن الموضوع "سيكون جزءا من الأفكار المطروحة للبروتوكول الطبي لليورو".

الشيء نفسه بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية المنوط بها اتخاذ قرار تلقيح الرياضيين من عدمه لدى التئام مجلسها التنفيذي في 27 كانون الثاني/يناير الحالي، إذ تلتزم حتى الآن المعيار الذي أوصى به رئيسها الألماني توماس باخ بـ"لا فرض في التلقيح ولا أولوية للرياضيين" الذي سيكون "صادماً لبقية الناس".

النقاش الناتج عن هذا السؤال هو: هل يمكننا اعتبار الرياضيين فئة سكانية ذات أولوية، لديها إمكانية الحصول على اللقاحات بأفضلية عن الأشخاص المعرضين للخطر؟

تضارب الآراء

يقول نيل فاشي أحد الدراجين البارالمبيين في مقابلة مع "بي بي سي" البريطانية إن "آخر شيء نريد القيام به هو أخذ اللقاح من شخص يحتاج إليه أكثر بكثير".

لكن الآراء حيال هذه القضية بعيدة كل البعد عن التجانس، كما هو الحال بالنسبة لمعدل التلقيح الذي يسير على قدم وساق في بعض البلدان، فيما بالكاد بدأ في بلدان أخرى.

في فرنسا، حيث بدأت عملية التلقيح ببطء ولا تزال مقسمة بحسب فئات السكان المعرضين للخطر، قالت وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو إنها: "في انتظار" قرار واضح من الحركة الرياضية بشأن هذه القضية "سواء من الاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية".

وبالتالي فهي لا تشاطر رأيها مع اللجنة الأولمبية الوطنية والرياضية الفرنسية التي تدعو إلى التلقيح السريع للرياضيين قبل الألعاب الأولمبية.

ويقول رئيس اللجنة ديني ماسيليا إنه "لا يمكننا المخاطرة بإصابة رياضي قد ينقل العدوى إلى بقية الفريق. سيكون من المنطقي أن يتم تطعيم جميع الأشخاص المعتمدين للألعاب".

ويضيف "نعم، هذا سيجعل من الرياضيين أولوية، لكنهم يستفيدون بالفعل من استثناءات تسمح لهم بالتدريب وخوض المنافسات".

يتماهى مع هذا الرأي بول تيرغات رئيس اللجنة الأولمبية الكينية.

يقول البطل الأولمبي السابق "نأمل بأن يتلقى جميع من سيتوجه إلى طوكيو اللقاح في وقت مبكر بما يكفي ليطمئنوا. وكلما كان الأمر أسرع، كلما كان ذلك أفضل".

الحال نفسها في أستراليا، حيث "تشجع" اللجنة الأولمبية الرياضيين على تلقي اللقاح، وتتفاوض مع السلطات حتى يتمكنوا من الاستعداد للأولمبياد "بأمان تام".

في إيطاليا يبدو الأمر ضبابيا أكثر، إذ تصطف الحركة الرياضية وراء حكومتها.

يقول متحدث باسم اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية: "نحن نؤيد، نعم. لكن يجب أن ننتظر ما يقوله وزير الصحة لدينا، لن نتجاوز التوصيات التي ستصدر عن الوزارة".

في البرازيل، ليس الموضوع مطروحا، أو على الأقل ليس حديث الساعة.

ويؤكد ماركو أنتونيو لا بويرتا، نائب رئيس الأولمبية البرازيلية، أن "نحن لا نتفاوض بشأن مناعة محتملة للرياضيين"، مشددا على أن احترام الإجراءات والفحوصات والحجر الصحي يجب أن يكون كافيا.

موقف بعيد جدا عن روسيا على سبيل المثال، والتي خططت لـ"تلقيح رياضيي المنتخبات الوطنية، بما في ذلك فرق الشباب والناشئين"، وفق ما أوضحت وزارة الرياضة الروسية، مشيرة إلى أن اللقاح "طوعي"، وسيكون أولوية لأولئك "الذين يستعدون للمشاركة" في أولمبياد طوكيو.

أي لقاح صالح للرياضيين؟

لكن ما هو اللقاح الذي يعتبر صالحا في طوكيو؟ اللقاحات الروسية والصينية، أم تلك التي تقدمها مختبرات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا؟

ووسط هذه الضبابية التي تنتظر انقشاعا سريعا، يؤكد ماسيليا "لدي كل الثقة في اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ قرار بهذا الشأن".

فرانس24/ أ ف ب

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